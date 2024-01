Everton-trener stenger døren for Amato Onana: «Vi tar avgjørelsene»

Ja, Onana, dra? Arsenal bremset opp med økonomisk fair play

Som et resultat merkes dette fraværet i Kannadas spill som mangler trøkk på midten. En følelse deles av tidligere Gunners-midtbanespiller Ray Parler. ««Thomas Party er en gåte»Han sa BettingSites.co.uk. «Det må endres, det er vanskelig. Han er en god spiller på det sentrale midtbaneområdet når han er på laget. «Troppens dybde er veldig viktig nå på grunn av kampene du spiller. Spesielt Arsenal ønsker å spille i Champions League hver sesong.

I hans sted vil Amato Onana ha den perfekte profilen for ledere. «Ledere må søke løsninger for fremtiden. Onana er et reisemål som passer perfekt. Jeg vet at Everton trenger penger. Arsenal kan bruke dette til sin fordel for å avslutte Everton.

Red Devil Amato Onana ser tilbake på fortiden sin: «Ape gråter da jeg spilte på Anderlecht»

Oppgaven blir ikke så lett. Vi må legge minst 50 millioner pund på bordet for den slimete røde djevelen. Et annet problem: Sean Dyche ønsker å beholde sin midtbanespiller, en sentral del av systemet hans. Selv om han er klar over klubbens situasjon. «Vi kan gjøre så godt vi kan med troppen vi har, men hvis den riktige avtalen kommer sammen er vi … Det gikk mange rykter om ham før jeg kom., begynte han på en pressekonferanse. «Det fortsetter også nå. Det er en annen historie enn Tanjuma, som ble plaget av rykter om utreise. Han er en Everton-spiller. Så alle avgjørelser angående spillerne våre er våre, sa han.

Sean Dyche håper å beholde troppen sin intakt denne vinteren for å beholde seg selv i Championship. «Vi trenger alle. Vi har blitt testet på mange måter denne sesongen og vi må fokusere på målene våre. Så Toffees-treneren var bestemt og ønsket å beholde kontrollen. Hvis en avgang ikke ser ut til å være utelukket, vil forhandlinger være vanskelige for Merseys nr. 8.