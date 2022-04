Evnen til å angripe, leveringen, soliditeten til keeperne … nøklene til verdenscupfinalen for kvinner

Finalen i håndball-VM spilles i Spania søndag, i detaljene mellom de blå og skandinavene.

Norge var lenge en nesten umulig caps for franskmennene. Men siden OL i Rio 2016 har forholdet vært i balanse. Og, oftere enn ikke, vil denne VM-finalen, søndag 19. desember kl. 17.30, ha minst spill mellom disse beste motstanderne. Olivier Krumbolz har allerede advart: «Vi må heve posisjonen vår i finalen. Spiller vi mot Danmark, vinner vi ikke.» Hvis vi oversetter ordene til den franske treneren, vil det bestå en stor teknisk mestring.

Begrens kuletap

De blå har trukket disse «omsetningene» som en ball mot Danmark i lang tid. Etter 17 minutters spill i denne semifinalen har Crampols-spillerne allerede innrømmet tap til motstanderne mot 3 av 8 baller! Den katastrofale totalen snublet nesten de olympiske mesterne. Heldigvis, i likhet med danskene, fikset de endelig situasjonen etter hvert som kampen skred frem til slutten med en meget respektabel total på 12.

Men bare fordi de rømte betyr ikke det at miraklet vil skje igjen. Spesielt mot et lag som Norge eksploderer han veldig raskt i kontringen.

Armada står overfor norsk angrep

Vi kan selvsagt alltid argumentere for at Norges motstandere ikke er like dyktige som Blå. Det er mulig, men i løpet av denne kampen stoppet ikke Nordiques brannen fra å snakke i angrepet. De regjerende europamesterne har turneringens beste angrepsrekord med 295 mål, 120 på tre kamper i 1. runde, 114 i hovedrunden (3 kamper) og 34 mål mot Russland og 27 mål mot Spania. .

Til tross for mindre seire foran buret i 1. runde (83 mål), hadde trioen ingenting å skamme seg over til sammenligning (271 mål). Hvis vi forventer fjell og vidundere igjen, fra tricolor-forsvaret (205 innslupne mål siden kampstart), går den avstanden til motstanderen (209). Men der det blå skinner gjennom sin integrering og kombinasjon, har skandinavene for vane å stole på enorme individualiteter.

Mork, evig farlig

Føler at hun var for alltid. Nora Mork, en superstjerne som er beundret i sitt land og det virkelige ikonet for håndball, er imidlertid bare 30 år gammel. Det virket aldri så sterkt som det var i Spania. Høyrebacken til Vipers Christianchand er ikke lik foran motstanderburene, noe 38 mål viser, hvorav 38 målgivende pasninger må legges til, noe som gjør ham til toppscorer i verdenscupen. Hvis Mork absolutt var den første faren for franskmennene, ville det være feil å kun fokusere på henne.

Hva er Nora Morks handling? pic.twitter.com/qrabYatkt6 – HandNews (andHandNewsfr) 30. mai 2021

Lagkameraten Stine Oftedal, med 19 mål og 38 målgivende, var en sentral halvdel som organiserte kampen skikkelig. Oftedal ble kåret til den beste spilleren i verden i 2019, og har også dratt nytte av å kjenne noen av sine franske motstandere godt siden han passerte Issy. -Paris Håndball (2013-2017) Før han begynte i den ungarske klubben Giori. Det er i hendene på Laura Glaser og Cleopatra Dorlux å minimere toksisiteten til disse to giftene så mye som mulig. Til sammenligning er det franske laget avhengig av Paulette Foppa (26 mål, 9 assists) og Grace Jodie (25 mål, 38 assists) for de to beste målene i tri-serien.

Vaktene har nøklene

Utvilsomt har de, tricolor-dørene og deres norske kolleger beholdt en del av denne siste kampens skjebne mellom refleksene. Begge franske keeperne er godt etablerte. Med 88 redninger fra 256 skudd er Klauser og Darlocks i samme vann som motstanderne i finalen (103/272). Legenden Katherine Lunde. Med sine 41 er han utvilsomt den sterkeste mannen i sin line-up, om enn på et nivå uten tvil enn den norsk-danske duoen Reinhardt-Taft. Duoen stoppet ikke franskmennene fra å bestå … et godt tegn?