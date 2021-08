Explaner: Elaine Thompson-Hera Forklareren Norge Carsten Warhome Nike Technology bak hurtigbanen i Tokyo i OL

Jamaicas sprinter og hans olympiske rekordtid fanget alles oppmerksomhet. Da Elaine Thompson-Hera slo den 33 år gamle olympiske rekorden på 100 meter, kan det imidlertid ha vært en faktor å være under føttene.

Det er designet for å være en hurtigbane på Olympic Stadium Runners på sporet for å sette personlige, olympiske og verdensrekordtider neste uke på Tokyo Games.

Den murstein-røde banen ble utviklet av Monto, som har eksistert siden 1948 og har vært leverandør til 12 OL. Denne spesielle overflaten, ifølge selskapet, består av tredimensjonale gummipartikler med en spesielt valgt polymerstruktur som er integrert i det øverste laget av MONDOTRACK WS tilsatt halvvulkaniseringsforbindelsen.

Oversettelse: Dette er raskt.

“Jeg føler at jeg går på skyer,” forklarte amerikanske 100 meter sprinter Ronnie Baker om overflaten. “Det er veldig glatt. Det er en vakker bane. Det er en av de beste jeg noen gang har løpt.”

Er det virkelig fort?

Kan være. Noen ganger er det bare de som løper fort i tip-top-form som ser raskt ut. Bare tiden vil vise. Denne stien er skutt litt ubrukelig i Tokyo -solen og er ekstra fast.

“Åh, det er fort,” sa den amerikanske 800 meter løperen Clayton Murphy. “La oss ta verdensrekorder for å vinne.”

Når ble banen etablert?

Ruten gikk i mer enn fire måneder fra august til november 2019. Det har ikke sett mye handling siden overflaten ble lagt. Idrettsutøvere bryter det ned i stil.

“Du føler det, mann, du føler det,” sa den sørafrikanske sprinteren Agani Simpin. “Du vet hvordan raske spor ser ut. For oss føles denne stien veldig fort, og jeg gleder meg til å kjøre den raskere.”

Hvorfor så mye velsignelse?

Monto sier på nettstedet at hovedformålet er å “øke farten til idrettsutøvere og forbedre prestasjonene”. Vulkanisert gummi for å hjelpe elastisiteten i topplaget. Det nederste laget har “luftfylte ventiler” som hjelper med “støtdemping, energisparing og øyeblikkelig kinetisk respons”.

Med andre ord: Hjelper løpere å fly på bane.

“Noen baner absorberer bevegelsen din og energien din,” sa Sidney McLaughlin, USAs 400 meter hekk og verdensrekordholder. “Det gjenskaper det og gir det til deg. Du kan definitivt føle det.”

Så hvilke verdensrekorder kan falle?

Følg nøye med på 400 barrierer for menn og kvinner. McLaughlin (51,90 sekunder) satte det målet i de amerikanske olympiske forsøkene 27. juni, som brøt rekorden satt til andre idrettsutøver Tila Mohammed. De blir gullvinner på onsdag – og kan bryte poengsummen igjen.

Norges Carsten Warholm krysset nylig mennenes 400 hekk da han gikk 46,70. Han formørket en rekord som hadde eksistert siden 1992. Kan han bryte det igjen?

“Noen andre vil gjøre det,” eksploderte Warholm. “Jeg har gjort jobben min.”

Kota Shoes, ikke sant?

En annen faktor i disse postene kan være teknologiske fremskritt i pigger. For noen år siden rystet Nikes Webberfly -modell verden over distanseløp, og karbonbelagt teknologi hjalp løpere med å barbere tiden på få minutter. Den typen teknologi beveger seg inn i piggene for sprintere.

Thomson-Hera har en teori om raske tider etter å ha løpt 10,61 sekunder for å bryte OL-merket til avdøde Florence Griffith Joiner. “Treningen min,” sa hun. “Stien eller skoene er ikke viktige.”

