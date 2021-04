Exxon hever sakte råproduksjonen i Guyana til 100.000 til 110.000 bpd, Energy News, IT Energy World

ExxonMobil sa onsdag at det sakte hadde begynt å øke oljeproduksjonen ved sitt prosjekt i Guyana til 100.000 til 110.000 fat per dag, etter at gasskompressorproblemet fikk den til å kutte produksjonen til 30.000 fat per dag i forrige uke.

Selskapet sa i en uttalelse at reparasjon eller erstatning av utstyr i Liza Destiny Floating Production Storage and Offloading Unit (FPSO) gasskompressor forventes å ta omtrent tre måneder.

Exxon har kuttet råoljeproduksjonen for å redusere tilhørende naturgassfakkling, noe som Guyana-regjeringen har presset selskapet på å begrense miljøpåvirkningen. Exxon sa i uttalelsen at det ikke ville antenne mer enn 15.000 standard kubikkfot per dag med naturgass.

Guyanas departement for naturressurser sa i en uttalelse i forrige uke at det var “dypt misfornøyd med operatørens manglende evne til å løse denne situasjonen” og la til at de studerte tiltak for å “beskytte nasjonal interesse” uten å spesifisere tiltakene som ble vurdert.

Exxon, som driver Stabroek-komplekset der Liza-prosjektet er i et konsortium med New York-baserte Hess Corp og Kinas CNOOC Ltd, har oppdaget mer enn 8 milliarder fat utvinnbar olje og gass utenfor kysten av Guyana, noe som potensielt kan transformere det fattige sør Amerikansk økonomi.