F-16 tar av fra Florence Air Base i Norge for åtte ukers trening

Det belgiske militærets luftkomponent starter en av sine viktigste utplasseringer i utlandet mandag, og sender et titalls F-16 jagerbombefly til Norge for nesten to måneder med intensiv trening, inkludert deltakelse i internasjonale øvelser. Arctic Challenge arrangeres hvert år av Finland sammen med sine nordiske partnere.

Kalt Asgard Falcon, som tar av fra Ørland flystasjon (Sørvest-Norge), er treningsperioden Luftforsvarets «storsatsing» innen sine kampenheter for 2023.