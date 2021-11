F-35 styrtet i Middelhavet

Flyet styrtet i Middelhavet onsdag, men piloten brukte utgangssetet og slapp unna krasjet, opplyser det britiske departementet i London.

Lagt ut 17.11.2021



OSS.Et britisk F-35B jagerfly styrtet i Middelhavet onsdag, men piloten brukte utgangssetet sitt og slapp unna styrten, meldte det britiske departementet i London.

Dette enseters flyet, operert av hangarskipet HMS Queen Elizabeth, var på vei tilbake fra sin første reise over Suez-kanalen til det kinesiske hav.

F-35B, et femte generasjons kapret jagerfly, styrtet i Middelhavet rundt klokken 11:00 HB under et rutineoppdrag. En talsmann for det britiske forsvarsdepartementet sa til Press Association (PA) at piloten var kastet ut og funnet i live før flyet styrtet i sjøen.

Piloten ble tatt ombord på hangarskipet og en etterforskning ble satt i gang for å fastslå årsaken til krasjet.

Storbritannia har bestilt 48 F-35B – vertikale start- og landingsfly, tilsvarende de som brukes av den amerikanske marinen. Enhetsprisen for hver enhet er estimert til rundt மில்லியன் 100 millioner (omtrent 9 119 millioner). London vurderer en tilleggsbestilling.

Hangarskipet Queen Elizabeth deltok i den første delen av utplasseringen i bombeangrep mot jihadistgruppeposisjoner.