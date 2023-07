F-35: USA vil holde tilbake betalinger på rundt 10 % for programvareproblemer

Pentagon har annonsert at de vil holde tilbake betalinger på rundt 10 % for hvert F-35 jagerfly som Lockheed Martin vil levere uten fullt operative programmer, som skal representere rundt 52 ​​fly og et totalt beløp på rundt 400 millioner dollar (mer enn 356 millioner euro), rapporterte Bloomberg.

F-35 krever en programvareoppgradering, kalt Technology Refresh 3 (TR-3), som er nødvendig for å drive Block 4-versjonen av dette femte generasjonsflyet. Det skal øke prosessorkraften med 37 ganger og minnet med tjue ganger sammenlignet med dagens kapasiteter til F-35 og muliggjøre nye skjermer. Men testingen av dette nye programmet har blitt forsinket, og Pentagon bestemte i forrige måned å vente med å motta noen nye F-35 i juli til TR-3-oppgraderingen er ferdig testet.

Ifølge Pentagon (det amerikanske forsvarsdepartementet), Lockheed Martin Corp. Det er kontraktsmessig forpliktet til å levere opptil ni fly per måned (til den amerikanske hæren og utenlandske F-35-kunder, inkludert Belgia) med oppgradert programvare og maskinvare om bord, sa Bomberg mandag. Ifølge byrået har Pentagon derfor besluttet å betale kun 90 % av prisen på hvert fly til flyprodusenten under de ulike monteringsstadiene. De resterende 10 % vil avhenge av signering av dokumenter som bekrefter samsvar med de påståtte tekniske kravene for flyet.