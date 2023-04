F1 23-spillet avsløres litt mer

På sine sosiale medier har EA Sports F1 omdøpt seg til Konnersport Racing Team. I banneret til Twitter-kontoen hans kan du lese: «Butler Global». Det er ingen tvil om at det er en referanse til Devon Butler.

EA har gått langt for å vise frem ankomsten av F1 23. For å la fansen vente på den første konkrete informasjonen om spillet, som kommer i begynnelsen av mai, har utviklingsstudioet satt på en falsk livery-presentasjon. Vert av eks-sjåføren Naomi Schiff og Twitch-streameren Durk Chocolate, var de to på et oppdrag for å avsløre den første bilen til Konnersport racing Team. Betyr dette navnet ingenting for deg? Det er ganske enkelt fordi det er et fiktivt team laget av Codemasters. Dette fiktive utstyret kan da ha to funksjoner i henhold til våre hypoteser. Den første ville være å skape en større rivalisering i My Stable-modus og/eller legge til et ellevte lag i en historiemodus slik at spillutviklerne kan ha full frihet når de skriver scenariet.

Denne korte 8-minutters videoen bekreftet returen til Devon Butler. Spillerens nummerantagonist i F1 2019, i tilfelle spilleren bestemmer seg for å starte sin karriere i F2, men også i F1 2021 i Breaking Point-modus. EAs bruk av hashtaggen #BeTheLastToBreak på sosiale medier antyder at fortsettelsen av denne historien kan være tilstede i neste F1-spill, hva ville ellers være vitsen med å bringe Butler tilbake, men spesielt Aiden Jackson? Hvis tilstedeværelsen av sistnevnte ikke er bekreftet, var pilotnummeret hans til stede i teaseren som ville bekrefte hans tilstedeværelse.

Et annet veldig interessant element i denne traileren var tilstedeværelsen av de innspilte stemmene til ekte F1-førere som Max Verstappen og Charles Leclerc. I traileren gledet de to seg over ankomsten av et ellevte lag på rutenettet. Vel vitende om at 3D-modellene har blitt omarbeidet for F1 23, har mange håpet å endelig høre favorittdriverne deres i spillet, og dette ser ut til å være tilfelle nå.

EA møtes 1. mai for å lære mer om F1 23.

Lanseringsvideo: