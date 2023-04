F1 Aserbajdsjan: Perez vinner over Verstappen og Leclerc på gatene i Baku

Sergio Perez Han var den fremragende vinneren av Aserbajdsjans GP, opptoget av fjerde runde av F1-sesongen. Red Bull tilbyr også en dobbel da meksikaneren vinner over lagkameraten Max Verstappen. ved siden av han, Polakken Charles Leclerc Står på scenen for første gang denne sesongen Fernando Alonso (Aston Martin) og andre Ferrarier Carlos Sainz Fullfør de 5 første.

Starten var begivenhetsløs med ingen gode flygninger fra Lezerg og Verstappen, men Ferrari-føreren hadde siste ordet på de første meterne. Monaco ble tvunget til å la den doble verdensmesteren passere på den fjerde runden, da Red Bull hadde bedre løpstempo enn de røde.

Noen runder senere passerte Perez Ferrari for å ta andreplassen. Den første svingen av denne grand prixen finner sted på elleve runde og sikkerhetsbilen kommer inn etter Alfadaris avkjørsel fra banen. Nyck de Vries. Flere førere kom raskt tilbake til gropene for å bytte dekk, alt til fordel for Perez, som ledet løpet. For sin del ble Verstappen plukket opp og falt til tredje, men passerte snart Monaco for å ta andre.

En dag etter seieren klarer meksikaneren debattene perfekt for å vinne Bakus gater. Sprintløp. Takket være denne nye duoen bekrefter Red Bull sin enorme dominans og vinner derfor sesongens fire første Grands Prix. Verstappen og Perez har to seire hver, men nederlenderen leder mesterskapet takket være sine fire innsamlede pallplasser, tre mot lag.

Vi sees neste helg for Miami GP.