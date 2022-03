F1-biler ble verifisert ved en laserskanning av FIA i 2022

Fra denne sesongen vil The FIA Den vil ha et helt nytt verktøy som lar deg mer nøyaktig sjekke om en bestemt gruppe kjører en bil som ikke overholder kravene.

Innen 2022 vil legitimiteten til bilene endres, og FIA vil implementere et nytt laserskanningssystem som vil være en del av et nytt kontrollsystem for hvert løp. Nicholas Tombsis, FIA Single Seater Technical Director, forklarer i noen detalj hvordan dette fungerer.