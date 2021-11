F1-lagerforsinkelse bør ikke påvirke São Paulo GP

F1 er for øyeblikket midt i tre runder som starter forrige uke i Mexico og slutter neste uke i Qatar, som inkluderer bemerkelsesverdige turer. Denne onsdagen så det ut til at noen lag fortsatt ventet på at inventaret skulle komme, noe som tydeligvis har en innvirkning på deres forberedelse til Sao Paulo Grand Prix.

I følge opplysninger fra Motorsport.com, Som fortsatt er halvveis i ventefasen for materiale, hvorav en del ikke kunne komme før denne torsdagen. Dette betyr at mekanikerne og teammedlemmene vil oppleve at de har det veldig travelt fra torsdag til fredag ​​kveld og vil forberede alt i tide for å starte den gratis treningen 1.

F1 bekreftet Motorsport.com Dårlig vær forårsaket reiseforsinkelser av utstyr, men dette skal ikke påvirke racinghelgen. Forsinkelser i avgang av last fra Mexico på mandag på grunn av været, det vil si at noen varer ennå ikke har ankommet Brasil., sa en talsmann for disiplinen. “Race weekend vi forventer at det skjer i morgen uten store skader.”

Denne situasjonen legger mer press på lagene ettersom det er Interlocos-runden som vil være vert for det tredje og siste sprintløpet i 2021-sesongen denne lørdagen.

Derfor, ifølge de to foregående Grand Prixene, ble planen ofte snudd for å møte behovet for å organisere en kvalifiseringskonkurranse fredag ​​ettermiddag (16.00 til 17.00 lokal tid), som bestemmer startpunktet for kvalifiseringskonkurransen. Lørdagssprint (24 runder) (fra kl. 16.30 lokal tid), som dikterer startoppstillingen til søndagsløpet. FP1 starter denne fredagen klokken 12.30 lokal tid.