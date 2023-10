F1: McLaren ansetter en kvinne i sitt utviklingsprogram for første gang

Bianca Bustamante Den første kvinnen som ble med i McLarens førerutviklingsprogram, kunngjorde Formel 1-teamet onsdag.

Bustamante, 18, født på Filippinene, debuterte sin enseter i 2022 ved å konkurrere i W Series, kvinnemesterskapet. Denne sesongen deltok hun i den første sesongen av F1 Academy, et mesterskap for kun kvinner, med Prema Racing, som tok to seire og to pallplasser før siste runde i Austin.

Bustamante vil representere McLaren neste sesong på F1 Academy-nettet, og kjører for ART Grand Prix. Fra 2024 skal ti F1-lag stille med bil og sjåfør i sine farger i mesterskapet. «Det var et fantastisk øyeblikk i karrieren min, å signere med McLaren og ART Grand Prix, noe jeg ikke kunne ha forestilt meg da jeg var en barnekart på Filippinene.«, fortalte Bustamante til McLaren-nettstedet.

Andrea StellaTeamsjefen la til «Teamet er glade for å ha Bianca med oss ​​og McLarens deltakelse i F1 Academy. Å være et mangfoldig og inkluderende team er et grunnleggende prinsipp for oss, så vi er glade for å være så involvert i Formel 1s arbeid med det viktige temaet å fremme kjønnsmangfold i motorsport.«