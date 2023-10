F1 Mexico: Charles Leclerc signerer andre stang på rad på Ferrari fremste rad

dominerende Fra starten av helgen (og sesongen). Max Verstappen Overrasket i Mexico, en del av den 19. runden av F1-sesongen. Den tredobbelte verdensmesteren er foran Ferraris Charles Leclerc Tar den fremste stolpen Carlos Sainz. Overraskelse Daniel Ricciardo Tar fjerdeplassen, foran lokalbefolkningen Sergio Perez.

Den store overraskelsen til Q1 kalles Lando Norris. Å gjøre en feil betydde at McLaren-sjåføren ikke hadde tid til å fullføre en ny rask runde på grunn av et gult flagg. Fernando Alonso Så fra og med 19. Stor skuffelse for Alpine ogsåEsteban Ocon og Aston Martin Lance går. Kevin Magnussen (Haas) og Logan Sgt (Williams) Andre desillusjonerte mennesker i dag.

For andre gang denne sesongen og andre gang på rad gikk ikke Alonso videre til Q3 da spanjolen endte på trettende plass. Han ble eliminert sammen med AlphaTauri i Q2 Yuki TsunodaFra Haas Nico Hulkenberg (som skal konkurrere i sin 200. Grand Prix denne søndagen), Alpine Off Pierre Casely og d«Alexander Alban. Williams-sjåføren, som håpet på en topp 10-plassering, så at tiden ble kansellert fordi han ikke overholdt banegrensene, med all fortjeneste for Alfa Romeo. Guanyu Zhou.

Ferrariene overrasket ved midlertidig å ta de to øverste plassene foran Verstappen i Q3. Nok tid for Monaco til å signere en andre stang på rad etter å ha tatt den i Austin. Det var hans 22. karrierestang, bundet av en viss Alonso.

Legg også merke til de fire øverste Ricciardo og topp 10 ble hengt av Zhou og Alfa Romeos Valtteri Bottas.

En fortsettelse av Big For Warm Up-programmet denne søndagen fra kl. 20.30, umiddelbart etter før løpets start.