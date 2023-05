F1 Miami: Verstappen blender igjen for å vinne i Florida

Perez tar en tidlig ledelse over Alonso og Ferrari Carlos Sainznår Pierre Casely (Alpint) ble nummer fire til fordel for overraskende Haas Kevin Magnussen.

Bak starter Verstappen restitusjonen og går raskt Valtteri Bottas (Alfa Romeo) før han gjorde en stilig dobbel forbikjøring på Magnussen og Ferrari. Charles LeclercDenne søndagen fortsetter han å være i trøbbel ulykke i fortjeneste. Nederlenderen går så videre George Russell (Mercedes) og Gasley ble nummer fire etter ni runder. Før de la Sainz og Alonso på plassen etter femten korte runder. Leclercs lagkamerat får fem sekunders straff for å kjøre for fort i pitlane.

Etter Perez sitt dekkskifte tok Verstappen ledelsen i Grand Prix og fullførte 46 runder (av 57) på sine hardere dekk i starten. Da han kom ut av gropene, var han mindre enn to sekunder bak lagkameraten, og la meksikaneren på stedet for å ta førsteplassen og ta sin tredje seier for sesongen, nummer to i Florida. Det østerrikske laget oppnår den 26. doble i sin historie, mens den doble verdensmesteren begynner å utvide gapet i mesterskapet ved å signere karrierens 38. seier. Sjekk ut I fjorten punkter.

Neste møte? 25. mai for Emilia-Romagna GB.