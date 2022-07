F1 Østerrike: FIA tar offentlige hendelser, seksuelle overgrep på alvor

Formel 1 slo seg til rette for helgen i Østerrike og det ser ut til at ikke alt gikk etter planen på tribunen. En rekke angrep, noen av rasistisk, homofobisk og sexistisk karakter, skal ha ført til flere offentlige klager til sikkerhets- og rasearrangører. Supportere sies å overfalle tenåringsjenter Lewis Hamilton Laget av medlemmer av «Orange Army», vant saken Max Verstappen. Det har vært flere påstander og oppfordringer til andre ofre om å stå frem har blitt lansert på sosiale medier. Det er også på nettverkene at mange medlemmer av «Orange Army» allerede har tatt avstand fra de påståtte handlingene til andre «supportere».

FIA ga ut en kort uttalelse i morges: «Vi vet at fans ved den østerrikske Grand Prix opplever helt uakseptable kommentarer fra andre. Vi tar denne saken svært alvorlig, og vi har tatt den opp med sikkerhetsteamet og vil snakke med de som rapporterte disse hendelsene til oss. Denne typen oppførsel er uakseptabel, og vi vil ikke tolerere det..»

Mange svarte med å be om handling fremfor ord på sosiale nettverk.