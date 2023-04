F1: Red Bull gjør sin store vårrengjøring

Vanligvis er det slutten på en epoke. Vi følte oss slitne og hans forskjellige angrep på lagets tekniske stab var uvanlige for en sjef som ham. Men siden Red Bull kjøpte et dårlig Minardi-lag på Fenza, valgte Franz Tost å slippe kurven på slutten av sesongen. Dette er ikke overraskende, fordi den østerrikske sekstiåringen erklærte det: han vil ikke holde seg til grenene. «Jeg kommer til å bli 70 og vil ikke spille overtid., blåste han i trompet. Til slutt gikk han til side raskere enn noen trodde.

Med toast er det en tosidig kar som går. Han ble betraktet som en marionett av Helmut Marko, og hjalp til med å redde unge ulver etter at de ble svelget rå av en rød troll. Pierre Gasly er det beste eksemplet. Men franskmannen er et tre, giljotinen skjuler en skog av piloter. Buemi, Alguersuari, Vergne eller Bourdais er gode eksempler. Dost var medvirkende til det vellykkede ekteskapet mellom Red Bull og Honda, og hans forståelse av japansk kultur var en velsignelse for Milton Keynes. Mens han legger fra seg belten på en Abu Dhabi-kveld, vil mange hilse på skålen.

«Ved 67 år er det på tide å overlevere, kommenterte Franz høflig. Jeg vil gjerne takke Dietrich Matschitz for å ha gitt meg den utrolige muligheten til å være teamsjef for Scuderia Toro Rosso og Scuderia Albadari de siste atten årene..

Et kutt i startblokkene?

For å erstatte toasten har Red Bull valgt tohodet ledelse. Laurent Mackies, Ferraris nåværende sportsdirektør, vil ta på seg lagets hovedrolle. En hellig hatt til denne ex-fiaen for alltid å nærme seg Alpine. Over franskmennene ser vi Peter Bayer, direkte fra Place Concorde, leder for enseters divisjon i Fédération Internationale de Automobiles (FIA).

Ved å legge til to store menn til sin andre stall sender RBR et sterkt signal: AlphaTauri er ikke den eneste til salgs, i tillegg gjenoppliver østerrikerne sine ledere med Helmut Marko, som går av med pensjon i en alder av nesten 80 år. Ett navn kommer tilbake for å erstatte veteranen: Sebastian Vettel! «For å overvåke og forstå de unge pilotene, er Seb mannen for jobben.»Yuki hadde forlatt Tsunoda som en profeti.

Det ville åpenbart vært fristende å se Vettel bli leder for ungdomsavdelingen og utnevnt til rådgiver for Red Bull. Men så emosjonell som han er, er han ikke for myk og for følsom sammenlignet med Marco, som er kjent for sin grusomhet? Man kan tross alt rime på akademiske resultater…