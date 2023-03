F1 Saudi-Arabia: Perez vinner over Verstappen på femtende plass, Alonso på tredjeplass.

som i Bahrain, Red Bull bekrefter en flott start på sesongen med en ny duo. Denne gangen, Sergio Perez Foran lagkameraten Max Verstappen, fortsatt på femtendeplass, etterfulgt av Saudi-Arabias G.P. Som i åpningsløpet, Fernando Alonso Han fullførte pallen ved rattet til den hundrede Aston Martin i karrieren. Mercedes av George Russell Og Lewis Hamilton Fullfør de 5 første

på polet, Sjekk ut Alonso ble raskt forbigått i starten, men asturieren pådro seg en fem-sekundersstraff for en dårlig posisjon. Noen runder senere tok Red Bull-føreren tilbake GP-ledelsen. Et sted hvor han ikke dro før løpet var over.

Venstre tolvte og femtende, Charles Leclerc Og Verstappen begynner sitt comeback og når raskt topp 10. Men søndagens store gjennombrudd kommer på runde 18 og en pensjonisttilværelse. Lance går. Kanadieren ble tvunget til å stoppe Aston Martin etter å ha lidd av mekanisk feil og tvang sikkerhetsbilen til å gripe inn. Alle gevinstene gikk til flere førere, inkludert Verstappen, som returnerte til pit uten å kaste bort mye tid, og Alonso, som pådro seg en straff. Da sikkerhetsbilen kom ut, forlot den doble verdensmesteren Russell og Alonso på pletten og tok andreplassen midtveis i løpet.

Red Bulls klarte rolig slutten av løpet for å gi det østerrikske laget en andre dobbel på to løp. Når det gjelder Ferraris, Carlos Sainz Han ble nummer seks.

Vi sees 2. april for sesongens tredje GP i Australia.