og femten Max Verstappen ! Fra sjetteplass vant den tre ganger verdensmesteren sin femtende seier på 18 møter i 2023. Med seier i Amerika tok nederlenderen sin femtiende seier i F1. Han vinner før britene Lewis Hamilton Og Lando Norrisnår Carlos Sainz Og Sergio Perez Fullfør de 5 første. på polet, Charles Leclerc ligger på sjetteplass.

I starten ble Leclerc raskt overrasket av Norris, mens Sainz tok tredjeplassen til Hamiltons fordel. Etter fire runder har Verstappen allerede rykket opp til fjerdeplass og har pallen i kikkerten.

Noen minutter senere passerte Hamilton Monegasque for å ta andreplassen. Forfatter av A Great Weekend in Qatar, Oscar Piastre blir tvunget til å forlate etter å ha kollidert med Esteban Ocon.

Tålmodig, Verstappen fortsetter sitt comeback og passerer nesten Leclerc for tredje. Øyeblikket Red Bull valgte å ta med sin verdensmester. Mercedes gjør det samme med Hamilton, men savner så vidt å skifte dekk.

Nederlenderen tok førsteplassen fra Norris før begge førerne satte på seg de harde dekkene. En kamp mellom to venner snur i Hasselts egen fordel. McLaren-føreren ble forbigått av den syv ganger verdensmesteren, men tok sin sjette pallplass for sesongen.

Etter en utrolig strategi tok Leclerc til slutt fjerdeplassen fra Perez før han falt ut av topp 5 til fordel for Perez.

foran, Gale Max Til tross for et godt resultat i løpet, gadd den syv ganger verdensmesteren aldri igjen denne sesongen og tok en ny seier. Han vil se ut til å vinne igjen neste uke, under den meksikanske Grand Prix.