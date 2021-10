F1: Verstappen vinner i USA og øker sin tilstedeværelse over Hamilton

Nederlenderen fra Redbull, lederen av mesterskapet, vant tittelen foran sin britiske rival Lewis Hamilton (Mercedes). Tredjeplassen gikk til meksikanske Sergio Perez (Red Bull). To VM-kandidater, Max Verstappen (Red Bull) og Lewis Hamilton (Mercedes), startet fra de to beste. Hamilton fikk en flott start, mens Verstappen skled fra pol til tredje og passerte lagkameraten Sergio Perez. Nederlenderne overtok raskt Mexico for å angripe den syv ganger britiske verdensmesteren.

Verstappen, som ikke klarte å få Hamilton tilbake, endret taktikk og banket på den 11. runden. Manøveren var veldig vellykket da Hamilton slo til som nummer 14 og forlot sin nederlandske rival.

Verstappen ble raskt vant til 6 sekunder. Hamilton kom gradvis tilbake til sin rival. Halvveis i løpet skiltes de to pilotene på under 3 sekunder.

Verstappen gjorde sitt andre stopp på den 30. runden. Hamilton fulgte etter etter åtte runder. Storbritannia kom ut 9 sekunder bak nederlenderen. Men Hamilton utnyttet de kalde dekkene og kom tilbake ti runder 3 sekunder bak Verstappen. Mercedes-sjåføren kom nærmere og nærmere og startet siste runde mindre enn et sekund. Men Verstappen beholdt seieren i sin åttende sesong, den 18. suksessen i karrieren. Hamilton endte på andreplass og hadde det raskeste labpoenget. På stillingen er Verstappen (287,5 poeng) nå 12 steg foran Hamilton.

Meksikanske Sergio Perez (Red Bull) fullførte etappen. Monacos Charles Leclerc (Ferrari) ble nummer fire over australske Daniel Ricciardo (McLaren). Finske Valteri Potas (Mercedes), Spanias Carlos Sains (Ferrari), Storbritannias Lando Norris (McLaren), japanske Yuki Sunoda (Alfadouri) og tyske Sebastian Vettel (Austen Martin) er i den rekkefølgen.

F1 skal nå reise til Mexico City, hvor 22 runder av sesongen vil finne sted 7. november 18 på Autotro Hermanos Rodriguez i Mexico City.