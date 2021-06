F9-billettkontoret i Nord-Amerika er verdt M70 millioner

Rapportert av Universal Pictures F9 Kasseresultatene i helgen er et signal om at kinogjengere er klare til å komme tilbake på teatre. Niende rate Rask rasende Denne helgen er verdens verdens største film.

Den etterlengtede filmen tjente 70 millioner dollar i Nord-Amerika i helgen. At F9 Kassa-tall representerer den mest innbringende åpningshelgen Star Wars: The Rise of Skywalker (Utgitt i julen 2019) og presser den totale summen til $ 405 millioner.

F9 Har allerede laget tidligere rekorder internasjonalt, og har lagt til 22 nye oppstartsmarkeder i totalt 45 regioner denne helgen, og anslås å nå totalt 335 millioner dollar internasjonalt.

Totalsummen på 38 millioner dollar i utlandet inkluderer Mexico, Storbritannia og Brasil, og anslås å motta 108 millioner dollar over hele helgen. Filmen toppet hitlistene i Mexico med 7 10,7 millioner og var den største epidemien inkludert forhåndsvisningene ovenfor Godzilla vs. Cong Og The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

I Storbritannia og Irland torsdag og fredag ​​slo det rekorden for de fleste ukentlige og ukentlige toppene siden utbruddet i mars 2020, og nådde $ 2,6 millioner igjen lørdag og fredag.

F9 Det er den første filmen siden da som brutto over 6,6 millioner på en enkelt dag Sonic torngris Han gjorde det i februar 2020. Den totale helgen i Storbritannia og Irland er estimert til 8,3 millioner dollar.

F9 Torsdag var en startdag i Brasil, som toppet listen og ble epidemiens høyeste åpningsdag, som overgikk den nye Trylle Filmen åpner på en nasjonal helligdag torsdag. Det forventes at filmen vil bli nummer én med 6 2,6 millioner.

Andre steder i Latin-Amerika åpnet filmen i Mellom-Amerika med 7 1,7 millioner, noe som gjør den til den største åpningshelgen i epidemien. Columbia debuterte med $ 1,7 millioner, og ga onsdag den høyeste forhåndsvisningsdagen for eierskap.

Norge fredag ​​var den beste startdagen og beste åpningsdagen for epidemien Rask saga. Weekend 1 er estimert til 1,1 millioner, som er den nest største åpningshelgen i franchisen, unntatt forhåndsvisning. Raseri7.

De F9 Den pre-epidemiske rekorden på $ 5,5 millioner i billettkontoret Imax Teatre i Nord-Amerika. Imax kjører allerede på billettkontoret med 30 millioner, F9 IMAX leverte 0,5 6,5 millioner over hele verden denne helgen, inkludert ytterligere 1 million internasjonalt.

“‘F9’ fortsetter å løpe rundt i verden – trekker publikum tilbake til teatre, belyser billettkontoret og demper dem som tviler på kraften til en eksklusiv teaterutgivelse,” sa Rich Kelfont, administrerende direktør i Imax.

“U9 Universals smarte, dristige utgivelsesstrategi har med hell satt hjørnesteinen for å gjenoppbygge Hollywood-skifer, inkludert den betydelige pipeline av kuskefilmer 2022 og utover.”

I F9, Vin Diesels Dom Torreto Letty og sønnen hans har levd et stille liv med lille Brian siden scenen, men de vet at det alltid lurer fare i sin stille horisont. På dette tidspunktet vil denne trusselen tvinge Tom til å konfrontere syndene fra fortiden hans hvis han skal redde de han elsker mest.

Teamet hans slår seg sammen for å hindre den verdensknusende konspirasjonen ledet av den mest dyktige snikmorderen og høyytelsesdriveren de noen gang har møtt: Dominis forlatte bror Jacob (John John) er en mann.

F9 Justin ser på Lynn tilbake som regissør, som forsvarte det da han gjorde tredje, fjerde, femte og sjette episode av serien til en global suksess. Operasjonen gjør vondt over hele verden – fra London til Tokyo, fra Mellom-Amerika til Edinburgh, fra en hemmelig bunker i Aserbajdsjan til gatene i Tbilissi.

I filmen spiller de medvirkende medlemmene Michael Rodriguez, Tyrus Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Natalie Emmanuel og Sung Kong, sammen med Oscar-vinneren Helen Mirron og Oscar-vinneren Charles Theron.