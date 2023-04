FA-cupen: Mancunians drømmer om en historisk finale

En himmelblå bølge og en rød bølge vil rulle inn på Wembley denne helgen, med en dags mellomrom. The Citizens vil være i London på lørdag (17:30) og de røde djevlene vil spille sine respektive semifinaler på søndag (17:45). De eneste store bølgene med himmelblått og rødt fra Nord-England vil senke hovedstaden til finalen 3. juni. Først en mulighet.

Så gammel som den er (grunnlagt i 1871), har verdens eldste fotballkonkurranse aldri hatt en Manchester-derbyfinale. Denne 142. utgaven kan endelig bli perfekt ettersom vi sjelden har sett to naboklubber være så nærme å nå siste etappe samme år.

Med tittelen tolv ganger (14 av Arsenal), har United spilt i bare to finaler de siste femten årene: en tapte mot Chelsea i 2018 og den andre vant mot Crystal Palace i 2016. City har overraskende bare dukket opp i finalen tre ganger de siste førti årene: med to seire (2011 og 2019).

«Hvorfor har vi sjelden gått langt de siste årene? En årsak er tretthetPep Guardiola mener det. Vi har flere i år. Champions League-kvartfinalen var veldig slitsom, og vi trenger å komme tilbake. Jeg føler at vi ikke er fysisk klare hver sesong. Forhåpentligvis gjør vi det denne gangen. «

Kevin De Bruynes side bør ikke bli overrasket over å se en bedre oppbygging av Sheffield United, andreplass til Burnley i Championship og en kandidat for opprykk til Premier League. Manchester United må på sin side prøve å komme tilbake fra en enorm skuffelse i kvartfinalen i Europa League (et 3-0-tap mot Sevilla) og eliminere Brighton.

«Vi vet at det kommer til å bli en helt annen motstander, en helt annen stilmener Erik ten Haag. Vi vet hva vi skal gjøre, men vi trenger et stort steg og en bedre ytelse for å slå Brighton fordi de er et tøft lag.