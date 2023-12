Få et godt tilbud med denne 41 % rabatten for å få den oppussede iPhone 13 Rose

Feriesesongen starter om noen dager, og du er kanskje på utkikk etter en smarttelefon til deg selv eller en du er glad i. Hvis du vil bevege deg mot iPhone 13 uten å bruke for mye penger, har Rakuten en løsning for deg. Derfor tilbyr nettbutikken deg muligheten til å kjøpe en iPhone 13 rosa 128 GB for 529,99 euro i stedet for 909 euro, eller 41 % rabatt . Ved å bruke koden NOEL30 kan du til og med redusere sluttregningen med 30 euro og betale kun 499,99 euro. Dette er en renovert smarttelefon i perfekt stand, hvis integritet er sjekket av Rakuten. Nettforhandleren tilbyr deg to års gratis garanti og 30 dager til å ombestemme deg. Levering er også gratis og garantert før nyttårsaften hvis du ikke utsetter bestillingen. Dette vil også tillate deg å gjenvinne 5,30 euro i Rakuten-poeng fra Club R-premiefondet. Et premiefond som du kan bruke som du ønsker i et fremtidig kjøp og hvis tilgang utelukkende avhenger av gratis og uforpliktende registrering.

Apples iPhone 13 er en avansert smarttelefon, og dette merkes for første gang gjennom dens 6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm med en oppløsning på 2 532 x 1 170 piksler. Bak dette komfortable panelet finner vi A15 Bionic-prosessoren og 4 GB RAM, som lar smarttelefonen tilby utmerket ytelse over tid. For at denne kraften ikke skal bli et handikap, har Apple utstyrt sin iPhone 13 med et batteri som tilbyr opptil 19 timers videoavspilling. Nok til at du kan nyte det komfortabelt, enten du skal spille spill, konsultere favorittinnholdet ditt, administrere diskusjonene dine og surfe på Internett. iPhone 13 er ikke utelatt i fotograferingsdelen, med en trippel 12-megapiksel baklinse, ledsaget av et 12-megapiksel frontkamera. Selvfølgelig inkluderer iPhone 13 Rose 128 GB som selges hos Rakuten FaceID, ansiktsgjenkjenningsteknologi som lar deg låse opp og sikre banktransaksjoner gjort med ApplePay.