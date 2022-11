Fabian Cancellara: «Jeg er ikke Rice, Lefvere eller Waters»

Neste år vil et nytt profflag (divisjon 2) bli født, Tudor Pro Cycling TeamOpplæring i lederskap Fabian Cancellara. Og han annonserte et nytt tilskudd til staben sin. Ricardo ScheideggerI rollen som direktør for teknologi og utvikling. Scheidegger Laget hadde i år Quick-Step Alpha VinylOg spilte etter all sannsynlighet en rolle i seieren Remco Evenepoel På den dagen Ville, så et stort slag for det sveitsiske laget. Spørsmålet ble reist av våre kolleger Sykkelnyheter, Cancellara Kom tilbake til dette nye prosjektet. «Jeg gjør ikke seriøse ting, ellers holder jeg meg hjemme, drar til stranden og tilbringer tid med familien min. Hvis jeg gjør ting, vil jeg gjøre dem riktig.»Han erklærte.

Fabian Cancellara: «Ryttere kommer og går, dessverre …»

Hvis vi fortsatt ikke vet navnene som vil utgjøre dette laget, er den første ambisjonen Fabian Cancellara Det er å skape en ramme og identitet for dens skapelse. «Vår første ambisjon er å ha en god struktur. Det viktige er å bygge dette rammeverket, og grunnlaget er menneskene vi har. Løpere kommer og går, det er dessverre realiteten, men vi er på en naturlig vei til vekst. La oss se hvor langt vi kan gå. Men vi er klare til å være et ProTeam neste år og de neste trinnene begynner. Jeg er veldig spent.» Lagets sveitsiske identitet, med en urmaker som hovedsponsor og BMC som sykkelleverandør, er en nøkkelkomponent. Swiss Racing AcademyNåværende lag CancellaraDet vil fortsette å fungere som et utviklingsteam på kontinentalt nivå (3. divisjon). du sover Oppgradert til ProTeam-status.

« Jeg er ekstra, men jeg har flinke folk er rundt meg»

Fire ganger verdensmester i tidskjøring og nåværende sykling, data, watt… «Jeg er enig med tallene og dataene, men du kan ikke miste moroa. Jeg vet at jeg ikke kunne sykle slik jeg dro i 2016. Det er mer data i dag, men jeg tror du fortsatt trenger en blanding.» Cancellara Eieren og nøkkellederen for dette prosjektet, men han ønsker å representere. «Jeg er ikke en sportsdirektør, jeg er ikke en trener, jeg er ikke en kokk. Bjørn Rice, Lefevere eller Jonathan Vaughters. Jeg er ekstra, men jeg har gode folk rundt meg. Så når det gjelder å introdusere teamet vårt, er det ikke bare meg. Det er «vi» ikke «meg»