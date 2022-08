Fabio Silva fortsatt toppscorer for Mavs: «Mitt første hodemål var ikke så ille»

Refalov

: «Selv om det var vanskelig i den høye temperaturen, var det viktig å vinne her. Vi måtte fokusere på hele kampen. Men det er bra fordi vi er klare for torsdagens kamp med de kunstige ungguttene fra Bern. I mitt mål , det er et godt lagarbeid. Vi prøver ofte slike kombinasjoner på trening. Vi gjør det, så jeg er glad det fungerer i kamper og det er en god følelse. I dag ønsket vi å spille aggressivt og vi har mange muligheter med spillerne på banen og de på benken.»

Bruno: «Vi hadde ikke aggresjon, vi respekterte motstanderen mye. Vi lot dem spille, vi vant ikke nok kamper, det er vanskelig å vinne i disse situasjonene. Vi måtte presse dem mer fordi vi spiller hjemme , men vi gjorde det motsatte. Mot dette kvalitetslaget har du en Hvis du gir opp et mål og gir opp et sekund, er det vanskelig å komme tilbake. Vi jobber denne uken og kjemper mot Oostende neste lørdag.»

varebil Crombruge: «Hver seier er bra. Det er en ny sesong med nye elementer, du må smøre deg med tålmodighet, men vi har allerede gode resultater, så det er positivt. Vi starter 9 av 12, vi lærte lærdom av nederlaget mot Cercle. Og vi går fremover. God kommunikasjon mellom spillerne. Det er viktig å være der, spesielt et tremannsforsvar. Vi ser at ting blir bedre uke for uke. Ungguttene er litt som Vitesse forrige sesong, men vi er bedre rustet, så jeg er selvsikker, nå må vi nyte neste kamp og fokusere.

Silva: Min intensjon er ikke så ille. Jeg har allerede prøvd kampen, men den sto i innlegget. Det er min første tittel for sesongen, så jeg er fornøyd. Det spiller ingen rolle hvilken spiller som spiller ved siden av meg, alt skjer naturlig. Det tredje målet er vanligvis målet treneren ber oss jobbe med på trening. Jeg måtte justere forsvarsspilleren og vente på det rette øyeblikket for å gi den til Ramen. Benitos kvalitet gjorde deretter forskjellen.»

Massu: «Vi ønsket å spille i et annet skjema, det skjedde ikke, sånn er det. Uten skader drar vi herfra med tre poeng. Vi forbedrer oss i filosofien vi ønsker å legge inn. Strukturen og volumet var bra, vi satte nullen bak, vi scoret tre mål, det er fremgang, diskantens rolle. Riley og selvfølgelig gjenvinnende baller, han presset Saint-Truden etter pause, men de var to. Mål ned, de er en lag som ikke har tapt på tolv kamper, så det er fornuftig for dem å vokse.»