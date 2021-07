Fabricio Romano sier at Liverpool FC bør være 25 år

I følge journalist Fabrizio Romano er Liverpool FC interessert i å signere Adama Troy fra Wolves i sommer.

25-åringen har blitt sagt å være et potensielt mål for Mercedes-klær de siste dagene, da Globe planlegger å styrke laget sitt foran den nylige Premier League-kampanjen.

Rapporter Etter avgangen til Giorgio Vijaldam til PSG, har det blitt antydet at Liverpool stiller et bud på FC midtbanespiller som Klopp ønsker å legge til i laget.

Drore var i god form for Wolves forrige sesong da han scoret to mål på 37 Premier League -kamper for West Midlands og gjorde to assists. Han kastet nettet en gang i den siste FA -cupen.

Ifølge den italienske journalisten Romano mener Liverpool FC at de skal ta spanjolen til Anfield i sommer, men de røde må først drepe noen spillere for å få plass i laget.

Don Robbie sa på YouTube -kanalen og sa om Romano Drew: “Det er mange lenker om ham. Vi snakker om en fantastisk spiller.

“Lenker om Liverpool, fordi Jurgen er en stor fan av Globe -spilleren. Han tror Touren ville være perfekt for Liverpool.

“Jeg ble fortalt at det ikke var noen forhandling mellom Liverpool og Wolves fordi Liverpool først måtte selge spillere.

“[Xherdan] Shakiri må forlate klubben. La oss se hva som skjer [Divock] Orig. De jobber med å selge spillere i de kommende dagene før de flytter.

De jobber med det, og så vil de signere en ny angrepsspiller og en ny midtbanespiller hvis de har den rette muligheten i august.

“Globe vil ha en spiller, men det er ingen forhandlinger mellom de to klubbene. Per i dag er det ingenting umiddelbart for Liverpool.

Liverpool FC, som endte på tredjeplass i Premier League forrige sesong, møter Norwich City hjemmefra i kampanjens første kamp neste måned.

Lengre: Siste Liverpool FC -nyheter og visninger

Lengre: Ryktene og sladder om fotballoverføring