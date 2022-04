Fabrikkbygning for vedlikehold av militærfly

Partnerskapet undertegnet i nærvær av ministerdelegaten til regjeringssjefen med ansvar for den nasjonale forsvarsadministrasjonen, Abdellatif El Ouedi, har som mål å møte behovene til Royal Air Force, og vil tillate utviklingen av et felles marokkansk vedlikeholdsprosjekt Aero Maroc (MAM), sier en uttalelse fra Bluberry.

Et 15 000 m² senter for vedlikehold, reparasjon, oppussing og modernisering (MRO & U) er planlagt for militære fly og helikoptre på Benslimite flyplass. 300 arbeidsplasser skal skapes.

I en tale ved denne anledningen bekreftet Dania Trent, visepresident i Lockheed Martin, at under dette samarbeidet vil Marokko bli utstyrt med best mulig industrianlegg, utstyr, opplæring og sertifiseringer for å støtte vedlikeholdsbehovene til den marokkanske myndigheten. Air Force samt andre kunder.

Blueberry Group har «50 års akkumulert erfaring i vedlikehold, reparasjon og modernisering av militære fly som C-130 og F-16, noe som gjør det i stand til å tilby høykvalitets bærekraftstjenester til det marokkanske luftforsvaret og deretter raskt til andre kunder i regionen,» sa administrerende direktør Stephen Burton.