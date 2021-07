‘Face of the Games’ tennisstjerne Naomi Osaka taper fra OL i Tokyo

Det blir ingen gullmedalje i møte med OL i Tokyo etter å ha blitt beseiret av Naomi Osaka Marquette Vondrosova i tredje runde av kvinnesingelen.

23-åringen håpet at han ville spille en nøkkelrolle på banen i lekene, men unngikk det, men å tenne den olympiske flammen ved åpningsseremonien ville være det høyeste punktet.

Osaka så best ut i de to første kampene, spesielt mot Victoria Golubic på mandag, men den tidligere French Open-finalisten klatret ett trinn over nivået til Vondrosova, og skapte en suveren prestasjon under taket på Ariak Tennis Park med en 6-1-seier over den unge tsjekkeren. 6-4.

Vondrosova blandet sine varemerker med store servere og kraftige landemerker, og forsvarte strålende da Osaka vant spillet sitt i andre sett.



(Bilde: Michael Reynolds / EPA-EFE / Rex / Shutterstock)



Den fire ganger store Grand Slam-mesteren beveget seg ikke så mye hun kunne, kanskje arven fra den åtte ukers pause hun tok av mentale årsaker før denne kampen.

Osaka har vunnet 25 av sine siste 26 kamper, og slått U.S. Å vinne Grand Slam-titler på Open og Australian Open, spesielt det tidlige nederlaget mot Wimbledon-mesteren Ashley Party, ser ut til å ha satt scenen for ham å hevde den største tittelen han kan diskutere.

Men i stedet vil den 22 år gamle Vontruzova være den første spilleren som kommer til kvartfinalen, der han møter enten Paula Badosa i Spania eller Nadia Podoroska i Argentina.

Osaka, som trodde han var den første japanske tennisspilleren som vant OL-gull, svarte ikke på Vondrosova i første sett.

Han svarte godt med en serveringspause i starten av andre, men trakk seg raskt tilbake, og selv om han reddet to kamppoeng 5-4, fulgte en annen og sendte Osaka en backhand bred.

Minutter etter Osaka-nederlaget forlot Ariac tennisparken, gikk gjennom den blandede sonen og nektet å gjennomføre intervjuer.

Han blir sett neste gang på US Open.



(Bilde: AFP via Getty Images)



Tale før kampen forklarte han hvorfor han ikke valgte USA å representere Japan, og forklarte rasismen som var underlagt hans avgjørelse.

Osaka sa: “Jeg har spilt under det japanske flagget siden jeg var 14. Det er ikke engang en hemmelighet at jeg skal spille for Japan i OL.

“Så jeg valgte ikke Amerika, og plutselig sa folk: ‘Det svarte kortet ditt er kansellert.’ Det er som om afroamerikanere ikke bare er svarte, vet du?

“Jeg vet ikke. Fordi det er så mange svarte mennesker i Brasil, føler jeg at folk ikke egentlig er klar over forskjellen mellom rase og rase, men de er brasilianere.”