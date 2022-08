Facebook brukes nå av bare en tredjedel av amerikanske tenåringer, viser studien

tik tokmobilapplikasjonen til den kinesiske gruppen ByteDance, har nettopp blitt lansert internasjonalt i 2017 men de korte og fengslende videoene, ordnet etter smaken til hver enkelt av kraftige algoritmer, opplever en fenomenal suksessforsterket av nedstengninger under pandemien.

Det gjør plattformen hard konkurranse en sosiale nettverksom måtte passe for ikke å gi opp for mye terreng. Videoformatet ditt har vært slik Kopiere av Meta (morselskapet til Facebook og Instagram, spesielt) og YouTube (Google, med «spoler» og «Shorts«, henholdsvis.

YouTube vinner imidlertid prisen: 95 % av amerikanske tenåringer sier at de bruker den.

instagram økt fra 52 til 62 % av brukere i alderen 13 til 17 (siden 2015) og Snapchat de følger tett med 59 % av dem sammenlignet med 41 % for syv år siden.

«folk har Mange alternativer For å fordrive tiden. Og apper som TikTok vokser veldig raskt.Mark Zuckerberg, lederen for Meta, sa i februar i fjor. Den sosiale mediegiganten hadde nettopp lagt ut dystre resultater etter å ha, for første gang, tapte brukere på sin historiske plattform, Facebook.