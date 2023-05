Facebook kan ha lagt til venner til deg… uten at du vet det: Forklaringer

En feil i appen, nå fikset, forårsaket automatiserte handlinger for noen brukere.

En venneforespørsel ble sendt uten din viten, ved det minste besøk på en profil. Dette er den merkelige feilen som Facebook-brukere avslørte forrige uke. Teknisk journalist Olivier Cragg demonstrerte dette fenomenet i et videoklipp Lagt ut på Twitter 12. mai. Sistnevnte skriver inn brukernavnet i søkefeltet på det sosiale nettverket, klikker på profilen og på mindre enn to sekunder, den lille blå knappen «Legg til en venn» konvertert til «forespørsel sendtuten innblanding fra journalisten.

merkelig fenomen som ville være på grunn av en feil»Relatert til den nylige appoppdateringenMeta, morselskapet til det sosiale nettverket, forklarte i etterkant. Før han la til:Vi har forhindret at dette problemet oppstår og beklager eventuelle ulemper dette kan ha forårsaket.»

Opprinnelsen og omfanget av feilen er imidlertid ikke fastslått. Så det er mulig at dine tidligere besøk har blitt til venneforespørsler. For å være sikker, plasser markøren i søkefeltet og naviger til de forskjellige profilene du leter etter. Den blå knappen under profilbildet vil fortelle deg statusen til forespørselen.

