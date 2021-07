Facebook kunstig intelligens forskere lærer roboter å gå som mennesker

NY DELHI: Forskere fra University of California, Berkeley og Carnegie Mellon University College of Computer Science, sammen med forskningsteamet for kunstig intelligens ved sosiale medier giganten Facebook, har utviklet en ny måte for brukere å få roboter å gå bedre. Metoden lar roboter gå på forskjellige overflater, noe som gir mer stabilitet og muligens mer funksjonalitet. Hvordan få roboter til å tilpasse seg ved å gå på forskjellige tjenester, er et problem som mange dataforskere jobber med.

i en Blogg, Facebook sier løsningen, Rapid Engine Adaptation, er et “gjennombrudd” innen kunstig intelligens (AI). Det lar roboter gå på sand, gjørme, stier, høyt gress og over en haug med skitt “uten en eneste feil.” under forsøk. “Han navigerte med hell i en sementhaug og en rullestein i 80 prosent av testene, selv om han aldri så ustabil eller senket mark, hindrende vegetasjon eller trinn under trening,” sa innlegget. “Han opprettholdt også høyden med høy suksessrate når han beveget seg med en 12 kg nyttelast, som var lik 100 prosent av kroppsvekten,” la han til.

For å gjøre dette, forskerne bruk to grener av AI, kalt veiledet læring og forsterket læring. Overvåket læring avhenger av å gi algoritmedata om situasjonene du vil møte, som du kan henvise til for å ta avgjørelser. Forsterkningslæring inkluderer å få AI til å samhandle med miljøet og lære av sine egne beslutninger. Facebook sier roboten demonstrerte “en grunnleggende evne for alle intelligente agenter”, noe som generelt betyr at det var nærmere å etterligne hvordan mennesker tilpasser seg terrenget mens de går.

Roboten er i stand til å bestemme mengden friksjon som en overflate gir, vekten den bærer, avvik i terrenget osv. og tilpass bevegelsen din deretter, og uten å se på overflaten. Den andre delen er viktig fordi den, hvis den lykkes, eliminerer behovet for å sette kameraer på slike roboter, noe som reduserer kostnadene ved å bygge dem.

Ifølge Facebook er roboter som trenger å gå i et bestemt terreng spesielt designet for det terrenget, akkurat nå. For eksempel har roboter som jobber i fabrikker algoritmer som tilpasser seg det miljøet. Med RMA hevder Facebook at roboter kan tilpasse seg miljøet “fra bunnen av” ved å “utforske og samhandle med verden.” Tilsynelatende er det den første løsningen i sitt slag i verden.

Forskere ved Universitetet i Oslo i Norge viste også en lignende løsning i mars, med sikte på å la roboter tilpasse seg miljøene sine. Løsningen inkluderte bruk av maskinlæring (ML) og AI for å endre robotens benlengde og kroppsform for å passe terrenget. I utgangspunktet hadde løsningen som mål å tilpasse måten mennesker dynamisk forandrer tyngdepunktet sitt mens de går over forskjellige terreng. I likhet med Facebook viste også Oslo-forskerne firbente hundeformede roboter, men løsningen deres var avhengig av 3D-kameraer og tvangssensorer. Facebook avslørte ikke hvilken type sensorer robotene krever.

