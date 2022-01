Facebook lanserer “Personvernsenter” for å informere brukere om datainnsamling og personvernalternativer

Meta Platforms, tidligere kjent som Facebook, kunngjorde fredag ​​at de lanserer et sentralisert personvernsenter som har som mål å «lære folk hvordan de samler inn og behandler personlig informasjon i familien til sosiale medieapplikasjoner».

“Personvernsenter gir nyttig informasjon om fem vanlige personvernemner: Deling, sikkerhet, datainnsamling, databruk og annonsering,” Social Technology Institute. Notert I en pressemelding.

Den første modulen gir enkel tilgang til vanlige verktøy som sikkerhet, kontosikkerhetssystemer og tofaktorautentisering. Gir synlighet for deling av logger og innstillinger for arkivering eller sletting av gamle innlegg. Innsamling og applikasjon Gir brukerne en rask oversikt over typen data som samles inn av meta og henholdsvis hvordan og hvorfor den brukes. Til slutt gir Annonser-delen informasjon om brukerens annonsepreferanser.

Læringssenteret forventes å være begrenset til en liten gruppe mennesker som bruker Facebook på skrivebordet i USA, og planlegger å gi det ut i løpet av de kommende månedene til flere brukere og dets mange applikasjoner. Pilotbrukere kan få tilgang til personvernsenteret ved å gå til Innstillinger og personvern i skrivebordsversjonen av Facebook.

Personvernsenteret integreres allerede med en rekke verktøy levert av teknologiselskapet Personvernsnarveier Og Konfidensialitetsbekreftelse, Som behandler brukere gjennom visse personvern- og sikkerhetsinnstillinger på nettstedet og vurderer deres valg. Hvis den nye funksjonen er forskjellig, håper den å fungere på ett sted for å navigere i de utallige personvern- og sikkerhetsbegrensningene som er tilgjengelige på Facebook, Instagram og WhatsApp.

I mange år, Facebook Personvern Sjekker Dukket opp som en kontroversiell magnet Ville vært forvirrende Blir spesielt presset til et punkt hvor det ikke er tilstrekkelig å beskytte brukerdata Sidemenyer Og en unnvikende formulering designet for å utelukke brukere fra å ta personvernbevisste valg i tjenesten.

Den såkalte “Mørke mønstre”- subtilt overbevisende design av brukergrensesnittet – brakt frem i lyset under en rapport fra Forbrukerrådet i juni 2018. Skuffet over designet, “Avslører hvordan standardinnstillinger og mørke mønstre, teknikker og grensesnittdesignfunksjoner beregnet på å manipulere brukere brukes til å presse brukere inn i alternativer for inntrenging av personvern.”

Ved å straffe brukere for å velge personvern i deling, Googles uttalelser som krever “påtrengende personvernstandarder, villedende ord, gi brukere en illusjon av kontroll, skjule personvernpreferanser, ta det bort eller gi opp, og i økende grad velge alternativer som respekterer personvernet.”

Et sett Å studere Facebooks skrivebordsbrukergrensesnitt, utført av forskere ved Universitetet i Bremen i mars 2021, bemerket at “Facebooks håndtering av kontroll over personvernsystemer er et eksempel på en mørk ny modell” og la til at “alle personvernsystemer er plassert bak flere grensesnittlag” . , tilbyr Facebook aktivt godt utformede, men ufullstendige alternativer for å administrere dem.