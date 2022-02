Facebook ønsker å konkurrere med TikTok med videofunksjonen ‘Reels’

(Ecofin Agency) – De siste årene har veksten i antall TikTok-abonnenter gjort det til en av hovedtruslene mot hegemoniet til sosiale nettverk som Facebook. For å motstå nykommerkonkurranse, utforsker Meta-tilknyttet ulike alternativer.

Meta har nettopp annonsert lanseringen av Facebook Reels for iOS og Android i mer enn 20 land i Afrika sør for Sahara. Det sosiale nettverkets morselskap beskriver verktøyet som en måte for innholdsskapere å lage korte videoer.

” Vi har sett at video nå står for nesten all tiden folk bruker på Facebook og Instagram, og Reels er den raskest voksende typen innhold. Det er derfor vi jobber hardt for å gjøre Reels til den beste plattformen for skapere for å bli lagt merke til, engasjere seg med publikum og tjene penger. sa Nunu Ntshingila, Meta Regional Director for Afrika sør for Sahara.

Funksjonen, som allerede finnes på Instagram, minner åpenbart om videoer på TikTok, et sosialt nettverk hvis vekst begynner å bekymre Facebook og morselskapet Meta. Inntil da var funksjonen tilgjengelig i India, Mexico, Canada og USA. Lanseringen i regionen sør for Sahara gjør at Meta kan konkurrere med TikTok på det afrikanske kontinentet.

«Som en del av Metas investering på 1 milliard dollar i innholdsskapere, betaler Reels Play bonusprogrammet kvalifiserte skapere opp til $35 000 per måned basert på videovisninger. Bonusprogrammet vil bli utvidet til andre land i løpet av de kommende månedene, slik at flere skapere kan bli belønnet.»forklarer Nunu Ntshingila.

Modellen ligner den som brukes av TikTok, spesielt i Europa, for å belønne toppinnholdsskapere. I Afrika klager mange TikTok-brukere over at de ikke har tilgang til godtgjørelsessystemet, et smutthull som Meta ser ut til å ønske seg inn i.

tjener ahougnon