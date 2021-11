Facebook-varsleren Frances Hougan advarer om “metaverne” hennes

“Anta at du jobber hjemmefra og din arbeidsgiver bestemmer seg for å bli et Metawares-selskap.” Facebook, forklarte hun. “Du kan ikke lenger bestemme om Facebook kan spionere på deg eller ikke …”

De Metawares Tillat Facebook “Samle mye ny data om deg selv”, Hun husket og advarte mot bruken av “sensor” Eller noen “Mikrofoner” Brukermiljø.

“Godkjenningsproblem”

“Dette er en viktig sak fordi det er en godkjenningssak.”, bemerket hun.

I forkant av et lignende møte i Senatet onsdag ettermiddag ble Francis Haugan på audition onsdag morgen av den franske nasjonalforsamlingens komité for lover og økonomiske saker.

Metawares (Meta and Summary of the Universe) er Mark Zuckerbergs nye Holy Grail, Grunnlegger og sjef for Facebook, bestemte han seg for å gi nytt navn til gruppen sin til Meta.

Denne digitale ryggraden i fysikkverdenen, spesielt basert på de virtuelle 3D-universene, gjør det mulig å maksimere menneskelig interaksjon ved å frigjøre kroppen fra kontroll.

Francis Hougen er i Paris etter å ha gått gjennom Brussel, hvor han ga sin støtte til den nye europeiske forordningen kalt Internet DSA (Digital Services Act).