Facebook vil avslutte spesialbehandling for politikere etter Trumpforbud – Rapport | Facebook

Facebook planlegger angivelig å avslutte en policy som effektivt fritar politikere for regler for innholdsmoderering.

På kanten Kunngjort Det sosiale medieselskapet forventes å kunngjøre sin nye policy på fredag. Facebook står overfor økende kritikk fra journalister, lovgivere og eget personale for å la verdensledere og politikere bruke nettstedet sitt til å spre falsk informasjon, dempe kritikk og trakassere motstandere.

Det forventes at selskapet kunngjør et svar til sin nylig instruerte uavhengige tilsynskomité Donald Trumps Facebook-konto Bør ikke reetableres. Var på scenen Trumps konto ble suspendert Han berømmet opprørerne som kom inn i den amerikanske hovedstaden under opptøyene 6. januar etter å ha delt det tidligere presidentskapet.

Som en del av de ubegrensede anbefalingene sa styret at de samme reglene burde gjelde for alle brukere, og at Facebooks nåværende retningslinjer bør dreie seg mer om å bestemme når de skal ta affære når det gjelder fjerning av stoffer, eller når innflytelsesrik regnskap pågår. Tydelig kommunisert til brukerne. Styret sa også at statsoverhoder og myndighetspersoner kunne ha for mye makt til å gjøre skade.

Facebook nektet å kommentere.

Sosiale mediesider som Facebook og Twitter har lenge argumentert for at selskaper ikke bør sensurere det politikerne deler. Midt i økt overvåking, Guardian-etterforskningen, til tross for noen tiltak som ble tatt for å forhindre feilinformasjon delt av noen ledere i USA Avslørt Det tillot store misbruk av basen i små, ikke-vestlige land.

I april rapporterte The Guardian at plattformen ikke hadde handlet i tide, og siterte bevis på utbredt manipulasjon og misbruk av verktøyene sine av politiske ledere over hele verden.

Politikken, som Facebook forventes å kunngjøre denne uken, vil slutte å underkaste politikernes innlegg den samme uavhengige faktakontrollen som andre kilder. Margen antyder imidlertid at den nye politikken vil utvide takstmannens evne til å håndheve trakasseringsregler mot politikere.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har lenge hevdet at politikernes tale ikke skal poliseres. Selskapet fritar for øyeblikket politikernes innlegg og annonser fra tredjepartsbekreftelsesprogrammet, og tillater kun innlegg som bryter politikernes regler på nettstedet hvis “nyhetsdiskvalifisering” overstiger allmennhetens interesse – i Trump-saken, til tross for at Facebook hevder at det gjorde ikke.

Blant styrets anbefalinger understreket det at “nyheter” ikke bør betraktes som en prioritet når det er behov for hastetiltak på plattformen for å forhindre “betydelig skade”.

Styret fikk seks måneder til å avgjøre et “proporsjonalt svar” på Trump-saken, som kunne se den tidligere presidentens konto gjenopprettet, permanent suspendert eller suspendert i en begrenset periode.

Facebook har ennå ikke kunngjort en avgjørelse om hvorvidt den tidligere presidenten vil bli gjeninnsatt på sine nettsteder.