Fagforeninger er sinte på UNIM i Ryanair-saken: «Ansatte må betale tilbake mellom 1000 og 6000 euro etter firmasvindel!»

Sosiale spenninger hos Ryanair: Selskapet sier at handlingene til piloter i Belgia har hatt en «minimal» innvirkning.

Med andre ord, så lenge dialogen går i riktig retning, blir det ingen ny streik. Men det er ikke garantert at Halloween-ferien blir reddet. «Alt avhenger av dialogen og hva som presenteres for oss«, han legger til.

Men der han var mer verbal var i møte med et brev Ryanair-ansatte mottok fra Onem. «De siste dagene har noen politikere endelig gått ut av spill for å fordømme selskapets praksis. Det var til og med en debatt i Stortinget om dette. Dette er veldig bra, og vi lover til og med å ta grep. Men alt vi ser ankomme er et brev fra Onem som krever 1000 til 6000 euro fra arbeidere som tjente på økonomisk arbeidsledighet under helsekrisen!«

Ryanair i Belgia unndratt mer enn 5 millioner euro i trygdeavgift

Beløpene ble krevd fordi Ryanair begikk svindel. «Ryanair har feil, og dette er ikke noe nytt. Men det er arbeiderne som blir stilt til ansvar, det er en skandale! De har noen dager på seg til å forsvare seg ved å gi støttedokumenter som Ryanair ikke engang har levert…«

Blant de berørte er pilotene og kabinpersonalet. «Noen av dem snakker ikke engang fransk eller nederlandsk, og andre jobber nå på andre europeiske baser siden Brussel-basen ble stengtpåpeker Didier Lippi. Totalt snakker vi om 180 filer i 14 forskjellige Onem-kontorer, og det kommer til å bli et stort rot (sic). Moralen i historien er at vi ber om hjelp og vi reagerer med å straffe arbeiderne. Hvem ler vi av?«

