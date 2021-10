Fagforeninger kort mot segregering på Steigenberger Hotel i Brussel

FGTB- og CSC -fagforeningene har anlagt en hastesak for Brussel -retten i første instans For 85 overflødige som Hotel Steigenberger ønsker å implementere Echo kunngjorde lørdag at det ikke vil være noe sted for erstatningsarbeidere. Informasjonen er bekreftet overfor Belga Agency.

Fagforeninger og Steigenbergers ledelse startet Renault -prosedyren, som er vanlig i en rekke permitteringer, men etter den første fasen avtok fagforeningene. I denne første fasen av Renault -prosedyren reises spørsmål under sosiale konsultasjoner og alternativer foreslås. Men ifølge fagforeningene er arbeidsgiveren “Intensjonen fra starten av å skille alle husholdersker, restaurantarbeidere og ansatte og å outsource dette arbeidetFGTBs Christian Buchat forklarte.

Med oppsummerende handlinger ønsker fagforeninger å respektere CCT 32bis. Sistnevnte spesifiserer at hotellet først skal prøve å flytte personalet under de samme forholdene.

“Kan vi kollektivt si opp folk og senere erstatte dem med underleverandører, uten å flytte dem? Dette er et spørsmål som bare kan forklares for retten‘Det er Christian Buchat.’Vi vil ikke ha mer penger, men vi vil at folk skal kunne beholde jobben sin på forhånd‘, sier han til slutt.

Som svar indikerte ledelsen at det var deres ønske om å sikre at hotellet var i drift, men at de var forpliktet til å handle i lys av den nåværende situasjonen. På grunn av pandemien er beleggstallet usikkert, alt fra 15% til 70% avhengig av dagen.