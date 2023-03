Fagforeninger sender inn streikevarsel for hele detaljhandelen, «vi ønsker å sende et tydelig signal»

«Det er klart at problemet med franchisebruk er en bredere trend enn Delhaize. Vi ønsker å sende et tydelig signal,» sa ACV Pulse General Coordinator Christel van Dam lørdag.

Streikemeldingen har kommet på et tidspunkt da avdelingshøringen er i ferd med å starte fra 17. april. «Denne dagen vil det definitivt være aksjoner,» kommenterte Christel van Dam, og la til at hun ennå ikke visste om det faktisk ville bli streik på det tidspunktet. Ifølge ham vil fremdriften i avdelingshøringen avgjøre om andre tiltak vil bli fulgt.

ACV ønsker enhetlig status for alle arbeidere i pulssektoren. Han støtter å opprettholde en mer gunstig Felleskommisjon 202 i varehandelen.

– Vi har selvfølgelig ingen intensjon om å akseptere at folk må gjøre en ekstra innsats, sa generalkoordinatoren. «Lønnene på dette feltet er allerede lave.» Etter hans syn vil det ikke være for mye å kreve at alle skal få minst en minstelønn.