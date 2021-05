OSLO (Reuters) – Norge avholder sitt første anbud på lisenser til havvindparker senere i år, og tiltrekker seg et bredt spekter av selskaper.

Regjeringen har satt av to områder i Nordsjøen for å få plass til opptil 4,5 gigawatt (GW) flytende vindturbinkapasitet.

Utsira Nord dekker et område på 1000 kvadratkilometer (386,1 kvm) nordvest for oljeindustriens hovedstad Stavanger og regnes som ideell for flytende vindparker.

Sorlez Nortzjo II, omtrent 2.590 kvadratkilometer og grenser til den danske sektoren av Nordsjøen, er egnet for stasjonære vindturbiner.

Deltakende selskaper og felleskontrollerte selskaper inkluderer:

Hest i begge områdene på jakt etter areal. Det planlegger å starte et initiativ med Vergiron, en fornybar divisjon for en flytende havvindpark i Utsira Nord, og en vindpark som er planlagt i Surlez Nortzjo II med Tysklands RWE og Norsk Hydro.

Flere norske partnere, inkludert Tysklands NPW og matvareleverandør Norgesrupen, har kunngjort Norseman Federation-initiativet til å bygge et vindkraftverk på 1,4 gigawatt i Sorlej Nortzjo II-området.

Acer Offshore Wind planlegger et 0,5 GW Westwinder-prosjekt på Utsira Nord og et 1,2 GW Sonavinder-prosjekt ved Surlee Nortzjo II. Det har inngått en allianse med det beste verktøyet Stotcraft for å bygge poststedet.

Italiens Eni og Norges høyteknologiske har dannet et joint venture med Vergiron, som søker areal på Sorlez Nortzjo II og bruker aktørens energi.

Magnora og Technip FMC planlegger å by på et nettsted på Utsira Nord gjennom deres Magnora Offshore Wind-partnerskap.

Fred. Olson, et datterselskap av Bonhour Renewables og Huffsland-Ego, planlegger å utvikle sjøluft i begge områder.

Deep Wind Offshore, et joint venture mellom rederiet Nutson OAS og verktøy Hoagland Kraft og Sunhartland Kraftlock, har planer for begge lokalitetene.

Shell sa at de vurderte å delta i anbud, og at de ser et stort potensiale i norsk sjøluft.