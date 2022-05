Fall Guys kommer GRATIS til Nintendo Switch, Xbox og Epic Games Store!

Fall Guys, hittil eksklusivt for PlayStation og Steam, har satt en utgivelsesdato for andre konsoller og butikker.

Sommeren 2020-arrangementet kommer tilbake til forsiden av sportsscenen. Utgiveren har faktisk annonsert en etterlengtet nyhet: Fall Guys vil (endelig) bli utgitt på Nintendo Switch, Xbox og Epic Games Stores. Planlagt 21. juni! Kryssspill og kryssprogresjon støttes på alle plattformer Episke nettjenester.

Men det er ikke den eneste gode nyheten, ettersom mediatoniske og episke spill har påpekt at spillet er helt gratis for alle fra 21. juni 2022, med sikte på å oppdatere introduksjonsfellesskapet.

En ny sesong

Denne utgivelsen går hånd i hånd med starten på den nye sesongen, som ifølge forlaget byr på nye utfordringer og nye belønninger og store oppdateringer for alle spillere. Game Advanced Systems og en ny spillmynt kalt Show-Bucks.

Fall Guys er klare til å underholde sine fans med tonnevis av nytt innhold. Handlingen begynner med sesong 1: «Free for All» – dette er en ny sesong der bønnene samles på en gigantisk arena, og konkurrerer om den ultimate ære i arrangementer og arenaer som aldri har vært sett før.

For å belønne (og kompensere for) spillere som kjøpte spillet, bestemte Meditonic seg for å tilby dem en eldre veske som inkluderer glitterkosmetikk og et første sesongkort. Season Pass er en superladet ny versjon av spillets gratis oppgraderingssystem som kan kjøpes med den nye valutaen i spillet, Show-Bucks. Spillets gratis oppgraderingssystem vil forbli det samme med den eksisterende valutaen, kudos.

Dykk inn i høsten gutta 21. juni 2022 og Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | Spill gratis på | X og Epic Games Store. For mer informasjon, se FallGuys.com.