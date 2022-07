Fall Guys Split Screen Kan du spille i delt skjerm? – Bremseflip

Høst venner Mange spillere har sluttet seg til spillfellesskapet på grunn av utgivelsen av tittelen på flere konsoller som PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X, Nintendo Switch og fremfor alt. Den endres til gratis å spille.

Med Epic Games og Mediatonic Game tilgjengelig på flere konsoller, lurer noen spillere på om det er funksjonalitet for å tillate delt skjerm, og i så fall er dessverre svaret nei.

Hvis du vil vite om Fall Guys har en funksjon som lar deg spille delt skjerm, vel, Svaret er nei. Du kan ikke spille på delt skjerm eller direkte på konsollen Nyt flere lokale titler. Men hvis det ikke er mulig å skille skjermen deres nå, Det er usannsynlig at denne funksjonaliteten vil bli lagt til i fremtiden Hvis vi nevner ordene Joe WalshDesigner fra Mediatonic, på Reddit Klokken ett Wada. Her er hva han hadde å si om det:

Vi ønsket at spillet skulle ha delt skjerm, men på et tidspunkt under utviklingen måtte vi kutte det ned slik at spillet kunne slippes i tide!

Denne funksjonen var en stor jobb, og vi ønsket å ikke spre oss for tynne og sørge for at spillet vi leverte var opp til oppgaven.

Du vet aldri hva som vil skje etter lansering! Jeg vil spille på delt skjerm, som allerede har blitt bedt om mange ganger av fellesskapet.