Faller ut av Norge, vil de blå finne eliten

Mathieu WARNIER, Media365, ble utgitt lørdag 30. april 2022 klokken 21:29.

For tredje gang på fire kamper vant Les Blues (4-1) mot Norge og sikret en plass i verdensishockey-eliten neste år.

Braketten varer bare tre år! Grégory Tarlés spillere ble kastet ut på slutten av verdensmesterskapet i 2019 og utnyttet muligheten til å utvikle seg til IceParc of Angers, før deres publikum, for å forlate gruppe A-hockeylagets brakker på den internasjonale isen. Skuffelsen over å tape ekstraomganger til Østerrike onsdag førte til mer enn 60 minutter med motivasjon for å spille fremtiden sin på verdensscenen. Østerrike tapte mot Slovakia dagen før (1-2), og gjorde Frankrike-Norge til den virkelige finalen i dette femlags minimesterskapet. Spenningen slo imidlertid de blå med to straffer de første minuttene, inkludert én for flere spillere i snøen. Dette ble imidlertid snart glemt da Estelle Duvin fortsatte med å avlede Ena Nystroms bevissthet på en avgjørende pasning fra Chloé Aurard. Les Blues kontrollerte i sitt spill den norske offensive bakken før de kjørte hjem poenget innen en halvtime etter kampen.

Les Blues skalv aldri

Estelle Duvin, sammen med Lucie Quarto, lot det franske laget ta en pause for å støtte Chloé Aurard. Humlen var fortsatt en fordel gravd etter 99 sekunder. I løpet av denne tiden ble Estelle Twins Clara Rosier oppdratt av Angevins publikum. Da de siste ti minuttene nærmet seg slutten, sendte Andrea Dylan en skjelving gjennom Icepark-buktene da han fortsatte med å slå Caroline Baltin på en pasning fra Thea Jorgensen. Tre minutter etter pause forbedret Laura Escudero Lor Patrits pasning og brakte det franske laget nærmere seier, så mistanken traff ikke til slutt de blå. De siste fire minuttene tok nordmennene frem egen keeper og spilte overlegent i antall, men dette var ikke synlig på resultattavla. I et vanvidd vant Les Blues (4-1) og ble kronet til verdensmester i gruppe A i divisjon 1. I 2023 vil Gregory Tarlé og spillerne hans bli ventet av eliten i verdensishockey, med ønsket om å bosette seg der. Permanent.

Ishockey – verdensdivisjon 1 (F) / gruppe A.

Dag 5 – lørdag 30. april 2022

Østerrike – Slovakia : 1-2

Frankrike – Norge: 4-1

Unntak: Nederland

Rangering

1- Frankrike 10 poeng

2- Norge 7

3- Slovakia 6

4- Østerrike 6

5- Nederland 1

Frankrike hevet seg til førsteplass ved verdensmesterskapet i 2023. Nederland ble nedrykket til gruppe B i divisjon 1.