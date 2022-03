Falske WhatsApp-talepostvarsler kan infisere smarttelefonen din

Hackere bruker ondsinnet talepost for å infisere ondsinnede enheter på smarttelefoner og datamaskiner.

Med populariteten til WhatsApp er det klart at hackere vil prøve å installere spionprogrammer på ofrenes datamaskiner ved å bruke denne kanalen. Hvis svindel allerede har sirkulert i meldingsappen lenge, ser vi i dag et nytt fenomen ved å sende varsler for mottak av talemeldinger på e-post.

Svindelen det er snakk om i dag er relativt sofistikert, med hackere som ikke gidder å dekke over forbrytelsen sin med en fiktiv e-postadresse. Presentasjonen kan imidlertid være forvirrende ettersom den kopierer meldingsapplikasjonen.

E-posten det gjelder er nøktern fordi den inneholder kun én enkel setning: en ny talemelding, med leveringsdato og nøyaktighet angående lengden på meldingen. Internett-brukeren inviteres til å klikke på «Lytt til nyheter»-koblingen, som, når den er åpnet, kan laste ned skadelig programvare til offerets datamaskin.

Denne typen svindel er velkjent for Internett-brukere og har generelt to formål: å hente en brukers personlige data, å la dem lure seg selv uten deres viten, og å frivillig gi dataene sine på forespørsel eller å installere programvarespion eller skadelig programvare. Uten at han vet det. Men i de fleste tilfeller krever denne tilnærmingen samtykke fra Internett-brukeren.

Hvis du ser meldinger som dette, sjekk avsenderens karakter umiddelbart. Når det gjelder WhatsApp, sier det seg selv at meldingstjenesten ikke vil sende meldinger på e-post for å varsle deg om mottak av talemelding … Teoretisk sett har ikke WhatsApp din postkasse fordi systemet fungerer på grunnlag av telefonen. Nummer knyttet til kontoen. Så selskapet har ingen grunn til å kontakte deg på e-post.