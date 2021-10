For noen år siden startet Tibias -familien en ideell stiftelse i delstaten Mississippi for å hjelpe familier i nød. Tilliten mottok penger fra regjeringen.

Faktisk, innen 2020, innså Mississippi at mer enn 77 millioner dollar gitt av staten ikke var blitt omfordelt, og at fundamentene, inkludert grunnleggelsen av Dibius -familien, var blitt underslått. Her er vi i 2021 og nå er etterforskningen over.

I dette tilfellet lærer vi at Ted Debius Sr., Dead Debius Jr. og Brett Debius betalte hverandre statlige penger i lønn, reiseutgifter og andre skjemaer. Mer enn 2,1 millioner mennesker har blitt brukt på denne måten av Dibias -familien. I dag beordret Brett 225 950 dollar, Ted Jr. 3 903 millioner dollar og Ted Sr 722 299 dollar som skulle returneres til staten.

Hvert familiemedlem har 30 dager på seg til å betale tilbake beløpet, ellers kan statsadvokaten sette i gang ytterligere straffer. Vær oppmerksom på at dette ikke er sivile og straffbare krav, og det sivile kravet innebærer ikke straffansvar.

