Fan-ledet studie av engelsk fotball for å vurdere eierskap, økonomi og fansengasjement

Fans protesterer i Chelsea på tirsdag da det ble kunngjort at seks engelske klubber ikke vil bli med i European Super League.

Nye eierstrukturer i klubber vil bli evaluert som en del av en fan-ledet gjennomgang av engelsk fotball.

På grunn av kontroversen rundt den foreslåtte European Super League, vil den britiske regjeringens gjennomgang vurdere eierskap, økonomi og sponsing i sporten.

Den vil vurdere om en uavhengig kontroller er gunstig.

Idrettsminister Nigel Huddleston sa at den fan-ledede anmeldelsen “burde være et diabetisk øyeblikk i vår nasjonale idrett”.

Tracy Crouch MP, vil lede gjennomgangen og rapportere sine anbefalinger tilbake til regjeringen og fotballforbundet.

“Spillets integritet, konkurransekraft og, viktigst av alt, klubbene vil ta de nødvendige skritt for å opprettholde båndet det har med sine supportere og lokalsamfunnet,” sa han.

Nylige begivenheter – seks Premier League-klubber som registrerer seg og deretter trekker seg fra en ny europeisk Super League – har etterlatt fansen frustrert over makteiere som tar store beslutninger i klubber.

Eiermodeller, inkludert de som brukes i Tyskland, vil bli gjennomgått, der 50 + 1-regelen er at klubber ikke kan spille i Bundesliga hvis en forretningsinvestor eier mer enn 49% av aksjene.

Bundesliga-regelen sier “Beskytter mot uansvarlige eiere og beskytter den demokratiske praksisen til tyske klubber”. Ekstern lenke

“Selv om utenlandsk eierskap utvilsomt har vært til fordel for utviklingen av spillet, vil gjennomgangen forsøke å teste om det eksisterende tilsynet er tilstrekkelig til å ivareta spillets interesser,” sa den britiske regjeringen.

Hva mer vil bli vurdert?

Fans demonstrerer ‘51% ‘banner på Manchester Uniteds treningsfelt torsdag

I tillegg kan gjennomgangen undersøke gjeldende praksis for eiere og direktører, evaluere pengestrømmen gjennom den engelske fotballpyramiden, og vurdere om klubbmidler kan utforskes på en mer regelmessig basis.

Etter avgjørelsen fra Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham og Arsenal om å bli med i en europeisk Super League, sa den tidligere England-forsvareren Gary Neville at han følte at spillet trengte en uavhengig kontroller.

Den fan-ledede gjennomgangen vil evaluere hvordan dette kan fungere og hvilket forhold det kan ha med organer som fotballforbundet i sporten.

Det vil også bli brukt tid på å vurdere potensielle inngrep som kan beskytte klubbens identitet, for eksempel historiske trekk som klubbmerker.

‘Intervensjon er uunngåelig’ – Brighton CEO

“Vi vil gjøre alt for å beskytte vår nasjonale sport” – med kultursekretær Oliver Dowd

Alle de seks klubbene ombestemte seg på tirsdag for å splitte seg, men mange i spillet er frustrerte over sine handlinger.

Brighton-sjef Paul Barber sa at han var opprørt da han møtte 14 Premier League-klubber denne uken og forventet “mer myndighetsintervensjon” som et resultat av kontroversen.

– Først har vi bedt PL og FA om å sikre en full etterforskning, sa Barber til PD Sport.

“Det andre trinnet er å sørge for at det ikke skjer igjen.

“Når vi jobber i fotball, er det klart at vi opererer innenfor et regelverk. Vi har regler å følge, og vi vet at det vil være sanksjoner hvis disse reglene brytes. Skulle det være.

“De siste 72 timene med handling viser at strukturen vår ikke er tilstrekkelig. Det er mange som bryr seg om hva som kan skje. Vi trenger strengere kontroll og tydelige barrierer for hva som skjer hvis noen prøver igjen. Konsekvensene kan være katastrofale.”