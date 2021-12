Fanget i en snøstorm overnattet disse kundene på IKEA! (Video)

Fanget i en snøstorm i Danmark tok rundt tretti mennesker tilflukt i IKEA-varehuset natten fra onsdag til torsdag. “På slutten av ettermiddagen begynte vinden å blåse hardt, offentlig transport ble stoppet og det var ikke lenger mulig å kjøre raskt på veiene.“, forklarer AFPs Peter Elmos, Aalborgs butikksjef.

“Det var veldig farlig å gå utenfor og personalet vårt kunne ikke ta disse risikoene, og så ringte vi dem da det var seks kunder igjen.“, sa han. Før møtet ble sendt, var det en solid julemat i personalkantina, foran en jule-TV-film, med svenske kanelsnurrer, varm sjokolade og sprø mat. Liverpool-Everton.

“Det var en fin kveld og vi nøt hverandres selskapS, “sa Mr. Elmos. Klokken 23.00 anbefalte han alle å få en seng i butikkens utsiktsområde.”Alle gjorde en hel natt og madrassene våre er fine“, Han var morsom.

Like før klokken 07.00 vekket han de som sov og nøt frokosten før de dro. “Å sove der var en opplevelse. Vi vil gjerne prøve igjen“, sa Eric Bankscard, en av kundene, enig på TV2.

Til Michael Barrett, “Det har alltid vært en drøm å la IKEA ha alt for deg“, Du kan se i videoen over. En ung kvinne, en selger i en butikk i nærheten, med en kollega banket på døren til en svensk kjede for å søke asyl.

Klokken 10.00, da butikken åpnet, ble alle arkene skiftet ut og merket startet vanlig drift.