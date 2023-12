Fans har ventet i 12 år: denne kultfantasi-animeen kommer endelig tilbake i 2024

Jump Festa 2024 har nettopp funnet sted og har begeistret det japanske publikum i stort antall for å finne ut hvordan neste år vil bli når det gjelder anime. En av overraskelsene kommer fra en høyt elsket franchise som kommer tilbake!

Lyst tidlig i 2024?

Blue Exorcist, også kjent som Ao no Exorcist, er en manga laget av Kazue Kato. Først utgitt i 2009, er det en shonen der to diametralt motsatte verdener, Assiya (menneskets verden) og Gehenna (demonenes verden) er flettet sammen som en speilrefleksjon. Det er velkjent fra begynnelsen at demonenes verden er under Satans styre og det er umulig å bevege seg fra et univers til et annet, men demonene har forstått at det kan gjøres ved å fange et menneske. Siden den gang, i likhet med romvesenene i Men in Black-filmene, har disse enhetene alltid vandret ubemerket rundt blant mennesker. For å motvirke denne demoniske trusselen, har det dukket opp eksorcister for å ødelegge demonene som plager verden i Asia. I over to tusen år har eksorcister nå jobbet på vegne av Vatikanet.

Historien om Blue Exorcist dreier seg om den passende navnet Rin Okumura. Sammen med tvillingen hans, Yukio, ble de oppdratt av en eksorsistfar, Shiro Fujimoto. En dag blir de sjokkert når de får vite at de faktisk er sønner av Satan, guvernøren i Gehenna. Yukio blir foreldreløs av sin mentor og blir rasende og trekker et sverd med ufattelig kraft. I håp om å beseire Satan, slutter han seg til True Cross Academy, en skole for eksorcister.

Hva skal man utdrives fra?

Under Jump Festa 2024 ga produksjons- og distribusjonsselskapet (som spesialiserer seg på anime og musikk) en ny trailer for den kommende anime basert på Blue Exorcist. Utført av den japanske gruppen UVERworlds åpningstema Eye’s Sentry, vil den nye serien dekke Shimane Illuminati-buen og selvfølgelig følge hendelsene i den originale mangaen. Med en utmerket produksjon, lover serien å bli godt beskyttet. Under arrangementet som ble organisert 16. desember, reserverte Jump Festa 2024 en scene fullstendig dedikert til Blue Exorcist, og publikum kunne nyte tilstedeværelsen av stemmeskuespillerne Rin Okamura (Nobuhiko Okamoto), Yukio Okamura (Jun Fukuyama) og Shimei Moriyama . (Kana Hanasawa) og til slutt Izumo Kamiki (Eri Kitamura). Til slutt, for å la fansen vente, ga produksjonsstudioet Aniplex ut en ny trailer. For de som vil oppdage serien, vet at den er tilgjengelig på Crunchyroll.