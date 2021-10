Fansen er utålmodige etter at Netflix kunngjør ankomsten av disse to globalt suksessrike filmene

Kino og dokumentasjon

Netflix kunngjør Rocky Fans og har annonsert den kommende utgivelsen av to spin-offs om filmhistorie: Creed I og Creed II. Da Rocky Balboa’s Legacy ble utgitt på kino i 2015 og 2018, samlet den inn henholdsvis 170 og 210 millioner dollar. GQ.

Et alternativ som kan forklares med den kommende teaterutgivelsen av Kreta III, hvis teateroppmøte er planlagt 23. november 2022 i USA. Dessverre fikk fansen vite at Sylvester Stallone ikke ville være en del av Adonis Cretes kommende eventyr. ” Dette er en kretisk franchise, og vi ønsker å skape denne historien herfra og denne verden rundt den. Så det er fortsatt en respekt og en enorm mengde kjærlighet for det han har bygget, men vi ønsker virkelig å flytte Adonis og familien han skapte fremover.Michael f. sa Jordan.

På Twitter har Netflix annonsert på scenen to filmer som er planlagt til 10. november. ⁇ Den ønsker å presse deg inn i treningsstudioet.”, skriver i Streaming Giant Myth. Så, noen dager til før du dykker tilbake inn i Rocky… Kreta-universet!