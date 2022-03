Fansen hans hadde problemer med å gjenkjenne ham (bildet)

Dette er veldig triste nyheter Lawrence Pocolini Delte det gamle bildet sitt. Hans mentor, Alain Manuel, døde av beinkreft. Å gi ham tilbake HyllestProgramlederen delte et øyeblikksbilde fra 1987 på Instagram-kontoen sin.

På den tiden var Lawrence Pocolini en veldig ung animatør. Hans møte med Pink Floyd, Iggy Pop og Alain Maneval, en tidligere telefonkorrespondent, inspirerte karrieren hans. På sin Instagram-konto delte den tidligere redaktøren av «Weak Link» en avskjedstekst og et antikt bilde der han dukket opp sammen med sin mentor og Jean-Jacques Goldman. Det er vanskelig å identifisere henne i blomsterskjorten.

» Farvel Alain Manuel «, skriver hun i teksten som følger med bildet.» Dette bildet er over 35 år gammelt og jeg husker fortsatt alt. Å jobbe med deg på Europe 1 var så fantastisk! Listen over møter å takke for er veldig lang. En del av min ungdom kommer ut … med deg. Musikken forblir. Kjærlighet. «I dag er en vakker nyhet for den sittende i France 2.