Fant flittig organisk materiale som rullet over de antente steinene

Astronomer trodde de var sedimenter, men nye data fra en NASA Perseverance-rover som returnerte til jorden siden den kom på Mars i februar 2020 viser at bergartene den har dannet har blitt dannet av vulkansk materiale. Lavaen kan ha fløyet dit tidligere, noe som er helt uventede nyheter.

Det er nå snart et år siden flid Rund Fra NASA, Landet på bakken til Mars. I nesten ett år har han reist gjennom Jessero-juvet. Og forskere som bruker data den sender til jorden har nå annonsert forbløffende nyheter. I følge dem ruller flid på et gulv som har utviklet seg fra begynnelsen Magnetiske bergarter.

Allerede før NASA-forskere sendte roveren sin dit, lurte de på naturen til jorden i denne avgrunnen. De lurte på om det fortsatt var vedtatt Sedimentære bergarter Eller vulkanske bergarter. Som et resultat av akkumulering av mineralpartikler ble det til slutt ført dit av et eldgammelt elvesystem. Sekunder som følge av en størkning Magma Fra en Lenge utdødd vulkan.

Dette er takket være Pixl-verktøyet – for Planetinstrument for røntgenlitokjemi – Forskere har endelig funnet svaret. Tar sikte på å bestemme den grunnleggende sammensetningen av ingrediensene i verktøyet Overflaten til Mars Med røntgenlitokjemi utnyttes åpningene fra boret som er installert på enden av hånden. Robotisk Av utholdenhet. Den kan faktisk slipe eller slipe steinoverflater.

Magmatiske bergarter i Jessero-dalen

For noen dager siden avslørte en stein med kallenavnet Praha og en stein tatt sør for Saitama-regionen dens sammensetning: store krystallerAv Oliven Dyppet i pyroksenkrystaller i svært uvanlige mengder. Merke av stein dannet av krystaller i en sakte avkjølende sølepytt.

Forskere sier at den aktuelle bergarten gjentatte ganger har blitt utsatt for forvitring av vann. “Det gjør det til en skatt som vil tillate fremtidige forskere å datere hendelser som skjedde i Jessero-avgrunnen.Vann er veldig vanlig på overflaten Og for å avsløre begynnelsen på Mars historie, bemerker teamets forsker Ken Barley i en pressemelding fra NASA. Det gjenstår å se om denne olivenrike steinen ble dannet i en innsjø Å gjøre Tykk kjøling på overflaten eller i kjellerkammeret, deretter utsatt for korrosjon.

Fordi diligence også tar sikte på å ta prøver av Mars – spesielt på jakt etter ledetråder til liv – for å bli brakt tilbake til jorden av et annet oppdrag. Les videre for mer om de tvilsomme modellene.

Fantastiske første resultater

Forskerne brukte en pressekonferanse onsdag for å minne om et verktøy kalt Sherlock Skanning av bomiljøet av Raman & Luminance for Organics and Chemicals – I mellomtiden ble organiske molekyler funnet ikke bare i slipende bergarter, men også i ikke-slipende steinstøv. «Det er tilstrekkelig å kartlegge den romlige fordelingen av det organiske materialet i bergartene og å kombinere disse organiske stoffene Mineraler Er det. Det hjelper å forstå miljøet der organisk materiale dannes. Ytterligere analyse er nødvendig for å bestemme hvordan disse molekylene ble produsert., Refererer til Luther Beagle, som var ansvarlig for Sherlock-prosjektet. Derfor er kilden til liv ennå ikke kjent med sikkerhet. Men tilstedeværelsen av beskyttet organisk materiale betyr at i det minste potensielle biologiske signaturer kan ha blitt bevart. For å lære mer, må vi vente til modellene kommer tilbake til jorden.

I mellomtiden fortsetter forskere å bruke data sendt til Rimfax Radarbildeapparat for overflateundersøkelse av Mars -, “radografer” som vises underjordiske strukturer Den røde planeten Opp til en dybde på 10 meter. De har allerede bekreftet at Séítah-området ble opprettet før det Sporet er grovt med brutt underlag. De bør snart komme med annen verdifull informasjon Geografi Mars planet.

