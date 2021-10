Fantastisk Blues mot Norge (6-2)

Det franske futsallaget vant sin andre kamp (6-2) i flere kamper mot Norge i en vennskap i Paris.

Tjuefire timer etter den første seieren i Rafael Reynolds-tiden (1-0), Signerte The Blues en stor seier over Norge (6-2) på Halle Georges-Carpentier i Paris. Et møte fullt av løfter om å fortsette eventyret til Tricolorus, de to neste vennskapskampene til det franske laget i Italia er i sikte.

Konkurranse – mål og visning

Hvis den første runden hadde endt med et mål av Matthew Fabian for Blues i går, hadde garnene blitt ristet flere ganger onsdag. I første halvdel av sesongen var imidlertid begge lag nøytrale til hverandre, og det var først etter utløpet av Norges italienske trener Silvio Chrysler at franskmennene gjorde en forskjell gjennom Ronnie Jakehi. Keeper med et kraftig angrep fra venstre (1-0, 14.). Rafael Reynolds-spillere utvidet deretter gapet til kaptein Kevin Ramirez (2-0, 16.) og Arnaud Subset (3-0, 18.).



Kevin Ramirez (Kreditt Philip LE BRECH / APL / FFF)

Locker Room and Blues svekket ikke tempoet etter å ha scoret et nytt mål da Lars Rottingsness jukset sin egen keeper (4-1, 22.), men Norge svarte umiddelbart med en liten avslapning av forsvarssjefen til Oscar Anderson (4-2, 23.) ). Ronnie Zakehi, ved hjelp av en feil begått av keeper Andreas Azer, ga et vind til folket sitt ved å signere en spenne (5-2, 26.). På slutten av kampen avslutter Yupa Samare den franske seieren (6-2, 37.).

Fakta om kampen – La Bad Reynolds

Dette var allerede kjent under det første møtet, og det ble enda tydeligere onsdag. Formalisert I midten av august Som kaptein for det franske futsal -laget har Rafael Reynolds allerede sendt til sitt lag sportspolitikken han ønsker å vokse i fremtiden. I tillegg til ungdommen med de fleste elementene, animasjon, intensitet og spesielt rollen som keeper, nå en fullstendig feltspiller, føler vi endringen. Louis Marquette ble grunnlagt denne onsdagen og forsøkte å forutsi spådommer og streik, som nesten markerte. Selv om dette noen ganger innebar risiko, prøvde nordmennene å hente den mislykkede keeperen under skytingen. Som kaptein Covin Ramirez sa etter seieren i går kveld, Dette er bare begynnelsen, det er mye arbeid som må gjøres, men på mellomlang sikt kan vi gjøre store ting .

Selektors analyse

“Denne kvelden hadde vi en seier som slapp fra oss i går, noe som delvis kan forklares med nordmenns tretthet, men fremfor alt med et stort ønske og en stor besluttsomhet. Vi kan bare lykkes med forskjell.

Vi syklet mye i går, og energien ble delt mellom femten spillere, noe som gjorde at vi kunne ha nye komponenter som vi kunne stole på med fysisk form. Det er viktig å ikke brenne kreftene våre i går, det ble gjort riktig og denne avgjørelsen gir Norge litt hardhet.

VM -kvalifisering? Dette er langt unna, og starter med den vennlige dobbeltkonflikten i Italia i november, og vi må gå gradvis videre. Spillerne kommer tilbake til klubbene sine, og vi håper å følge dem godt og gjenopprette dem til en enda bedre posisjon på det tidspunktet.



Rafael Reynolds (Kreditt Philip LE BRECH / APL / FFF)



Dataark

Onsdag 29. september 2021 i Paris (Halle Georges-Carpentier)

Vennlig internasjonal konkurranse

Frankrike-Norge: 6-2 (3-1)

Publikum : Omtrent 700

Dommerne : Aurelian Usan (sjef), Jordan Feldessi, Tristan Daniel, Victor Chokes

Men : Jakehi (14., 26.), Ramirez (16.), Softset (18.), Rottingsness CSC (22.), Soumare (37.) Frankrike; Norway Egg (20.), Andreason (23.)

Frankrike (startlag) .

Transpersoner : Sid Belhaj, Abdellilla Allah, Ayub Sadoui, Arthur Chopset, Younes Ahsen, Mamto Toure, Joswin Trudeau (G), Matthew Fabin, Nicolas Menendez, Samir Defoff (G).

Oppdretter : Rafael Reynolds

Norge (startlag) : Kenneth Rockwalk (hatt) – Better Howick, Cinderelo Velo, Christopher Moen, Morton Vermaker.

Transpersoner : Andreas Azhar (G), Tobias Schjatne, Lars Routingsness, Cindere Eken, Richard Hallwerson, Adrian Scindlow, Oscar Andreason, Andreas Oakland, Magnus Johansson.

Oppdretter : Silvio Chrisari